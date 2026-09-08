Aseguradoras han pagado $95.076 millones por más de 68 mil reclamaciones tras el terremoto

Un mes después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto, las aseguradoras han recibido 68.270 reclamaciones y pagado $95.076 millones en indemnizaciones, de acuerdo con el más reciente reporte de Fasecolda, con corte al 7 de septiembre. El valor asegurado asociado a los siniestros reportados llegó a $3,7 billones, un billón de pesos más que en el balance de la semana anterior.

Los recursos desembolsados por las compañías aseguradoras registraron, además, un aumento de 121% frente al corte anterior. Estos pagos corresponden a indemnizaciones destinadas a atender los daños ocasionados en viviendas, comercios y copropiedades.

Edificios colapsados en Cali por el terremoto. Fotografía cortesía Ejército.

Las reclamaciones se concentran principalmente en cinco departamentos. Valle del Cauca registra 28.201 siniestros, con $46.220 millones pagados y $1,35 billones estimados en indemnizaciones. Le sigue Risaralda, con 14.755 reclamaciones, $26.337 millones desembolsados y $1,30 billones estimados.

En Quindío se han reportado 8.158 siniestros, con $12.446 millones pagados y $256.000 millones estimados; mientras que Caldas suma 3.998 reclamaciones, $4.677 millones desembolsados y $220.000 millones estimados. Antioquia registra 5.847 siniestros, con $660 millones pagados y $106.000 millones estimados.



El presidente ejecutivo de Fasecolda, Gustavo Morales, señaló que el sector asegurador mantiene el acompañamiento a las personas, familias, empresas y copropiedades afectadas y recordó que los damnificados cuentan con un plazo de hasta dos años, desde la ocurrencia del terremoto, para presentar sus reclamaciones.

Vista de los restos del edificio Vanessa en Cali, donde se adelantan labores de remoción con maquinaria pesada. Las pérdidas económicas tras el sismo de magnitud 7,4 en el occidente colombiano superan los 9.500 millones de dólares. AFP

“Recuerden todos que hay un plazo de 2 años contados a partir del 10 de agosto, fecha del terremoto, para presentar las reclamaciones ante las compañías de seguros, y, por lo tanto, estas cifras indican que apenas estamos comenzando el proceso”, concluyó Morales. Fasecolda también dispuso en su página web una guía con información sobre las coberturas y los pasos que deben seguir los afectados para realizar el proceso de reclamación ante las compañías de seguros.