"Presupuesto de $634 billones se financiaría con deuda, no con nuevos impuestos": Ape Cuello

El debate sobre el Presupuesto General de la Nación para el próximo año ha tomado un rumbo definitivo en el Congreso de la República. El representante Alfredo Ape Cuello, presidente de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, confirmó que la propuesta presupuestal, fijada en un monto total de 634.9 billones de pesos, no se financiará con una reforma tributaria o nuevos gravámenes para los ciudadanos, sino mediante una profunda dependencia del crédito nacional e internacional.

Según explicó Cuello, esta decisión marca una diferencia sustancial frente a discusiones de años anteriores. "El gobierno ha dicho reiteradamente que no hará que no creará nuevos impuestos. El Congreso tampoco quiere crear nuevos impuestos. El gobierno propone una dependencia muy fuerte de la deuda externa e interna para financiar este presupuesto", afirmó el legislador, señalando que el monto representa un reto fiscal histórico para el país.

El reto de pagar deuda con más deuda

Una de las principales preocupaciones en el legislativo radica en la estructura de financiamiento propuesta por el Gobierno Nacional. Cuello reveló que la nación tendrá que asumir "un reto de más de 230 billones de pesos en crédito, incluido aquellos que van para el pago de intereses, o sea, crédito, créditos para pagar intereses de crédito".

Para viabilizar este modelo de financiación, el parlamentario advirtió que será indispensable tramitar un nuevo cupo de endeudamiento en el Congreso de la República, dado que las autorizaciones previas de la Ley 2382 de 2024 (que facultaba créditos hasta el año 2026) están próximas a agotarse antes de que finalice el año en curso.



"Este presupuesto está equilibrado porque no crea nuevos impuestos, sino que acude a la deuda" , defendió el congresista. Aclaró que, a diferencia de los presupuestos del pasado que dependían de reformas tributarias para crear nuevos gravámenes a los colombianos, esta propuesta cuenta con un ambiente político favorable para su aprobación, prevista para definirse en su techo el próximo lunes.

A pesar del optimismo gubernamental sobre el trámite legislativo, Cuello no ocultó los riesgos que acarrea vivir "al debe" a mediano y largo plazo. El incremento del presupuesto es de 59.25 billones de pesos respecto al año anterior, y la totalidad de ese aumento se respaldará con créditos.

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Esta situación implicará presiones significativas para las futuras generaciones de colombianos

"Indudablemente nosotros vamos a pagar muchísimo más intereses deuda y capital deuda hacia futuro. Es lógico, nos estamos endeudando mucho más y el país necesita responder con crecimiento económico para poder absorber en el futuro esa mayor cantidad de deuda", advirtió el presidente de la Comisión Tercera.

El desbalance en las cuentas es evidente: del presupuesto total, 393 billones de pesos se destinarán al funcionamiento del Estado, mientras que para el pago de deudas, intereses y amortizaciones se irán 155.4 billones de pesos, una cifra que prácticamente duplica los cerca de 87 billones de pesos disponibles para inversión pública.

Cuentas claras y debates "sobre la mesa"

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En respuesta a las tensiones políticas de las últimas semanas y a la intención del Gobierno de mantener relaciones transparentes con el Congreso, Cuello destacó un cambio sin precedentes en la metodología de concertación. Las tradicionales reuniones a puerta cerrada en las salas de juntas del Ministerio de Hacienda han sido abolidas.

"Ya la discusión de ponentes no se hace a partir de ayer en una sala del Ministerio de Hacienda, sino que la estamos haciendo públicamente. Ayer la hicimos en el salón de la plenaria, todos los colombianos la pueden escuchar y a partir de hoy nos trasladaremos al salón Boyacá", puntualizó Cuello. El representante insistió en que "el que tenga un proyecto de interés regional debe proponérselo a Colombia para que no haya misterios", ratificando el compromiso del Congreso con una discusión abierta de cara al país antes del límite del primer debate programado para el próximo 25 de septiembre.

Escuche aquí la entrevista: