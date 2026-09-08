Hoy es seguro invertir en Venezuela, dice presidente de Geopark

La compañía petrolera Geopark iniciará la explotación del bloque Baré, ubicado en la Faja del Orinoco, Venezuela, con una inversión proyectada de 6.800 millones de dólares. El objetivo de la petrolera es reactivar cientos de pozos y aumentar de manera significativa su producción en los próximos años.

Felipe Bayón, presidente de Geopark y exdirector de Ecopetrol, confirmó en diálogo con Mañanas Blu la entrada de la compañía al sector de hidrocarburos venezolano. El directivo explicó que la decisión fue tomada después de un análisis técnico, operativo, regulatorio y jurídico sobre las condiciones para desarrollar actividades petroleras en Venezuela.

Geopark busca multiplicar su producción petrolera

El proyecto en el bloque Baré representa una de las principales apuestas de expansión de Geopark en América Latina. Según explicó Bayón, la compañía busca elevar su producción actual, que se encuentra entre 27.000 y 28.000 barriles de petróleo diarios, hasta un rango de entre 85.000 y 95.000 barriles diarios en 2030.

El incremento de la producción también tendría un impacto significativo en los resultados financieros de la compañía. De acuerdo con las proyecciones presentadas por Bayón, el EBITDA de Geopark podría pasar de aproximadamente 280 millones de dólares anuales a cerca de 1.200 millones de dólares.



La estrategia contempla la recuperación y reactivación de cientos de pozos en el bloque Baré, uno de los activos petroleros ubicados en la Faja del Orinoco, una de las principales regiones productoras de hidrocarburos de Venezuela.

Felipe Bayón defiende la inversión de Geopark en Venezuela

La decisión de invertir en Venezuela se produce en medio de un escenario político, económico y regulatorio complejo. Sin embargo, Bayón aseguró que Geopark considera que existen actualmente condiciones para desarrollar sus operaciones en el país. Al ser consultado sobre la seguridad de invertir en territorio venezolano, el presidente de Geopark respondió de manera afirmativa y explicó que la empresa realizó una revisión detallada de los aspectos operativos, regulatorios y jurídicos de la operación.

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El ejecutivo señaló además que la compañía trabaja bajo el cumplimiento del marco establecido por la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La entrada de Geopark al bloque Baré fue precedida por varios meses de conversaciones con PDVSA y el Gobierno venezolano. Según Bayón, las conversaciones comenzaron a principios de 2026 y permitieron evaluar las condiciones técnicas y legales necesarias para avanzar con el proyecto.

Geopark tendrá el 65 % del bloque Baré

El acuerdo establece una participación del 65 % para Geopark y del 35 % para el Estado venezolano. Antes de que la petrolera asuma formalmente el control del campo habrá un periodo de transición de hasta 120 días, durante el cual se deberán completar los procedimientos necesarios para el perfeccionamiento del contrato. Una vez concluida esta etapa, Geopark comenzará formalmente las operaciones destinadas a recuperar la producción del bloque Baré.

El papel del Grupo Gilinski en la llegada a Venezuela

La expansión de Geopark en Venezuela también está relacionada con la participación del Grupo Gilinski, encabezado por Jaime Gilinski, quien recientemente se convirtió en el accionista mayoritario de la petrolera. Bayón explicó que el grupo empresarial tuvo un papel relevante en los primeros acercamientos con PDVSA y en la identificación de oportunidades de inversión en Venezuela.

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Según el presidente de Geopark, Jaime y Gabriel Gilinski cuentan, a través de algunas de sus compañías, con inversiones en Venezuela desde hace varios años. Esa presencia permitió explorar nuevas oportunidades en el sector petrolero venezolano: “Los Gilinski, en particular Jaime y Gabriel, que tienen a través de algunas de sus compañías inversiones en Venezuela de hace ya algún tiempo, ya hace varios meses trajeron la posibilidad de ir a Venezuela y reunirnos con la gente de PDVSA a mirar el tema técnico de oportunidades potenciales”, explicó Bayón.

El directivo también confirmó que durante este año ha viajado en varias ocasiones a Venezuela para conocer y evaluar las capacidades técnicas del activo.

Geopark mantiene su interés en el fracking en Colombia

La expansión de Geopark en Venezuela no significa que la compañía haya dejado de mirar oportunidades en Colombia. Bayón aseguró que ambos mercados pueden ser complementarios y confirmó que la petrolera mantiene su interés en desarrollar proyectos de hidrocarburos no convencionales en el país.

“Estamos viendo posibilidades para hacer fracking y no convencionales en Colombia”, afirmó el ejecutivo. Entre las zonas que la compañía considera con potencial se encuentran el Valle Medio del Magdalena y La Guajira. Sin embargo, cualquier proyecto dependerá de las condiciones regulatorias que existan en Colombia.

Geopark ya cuenta con experiencia en la explotación de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, Argentina, donde desarrolla operaciones mediante técnicas de fracturamiento hidráulico.

Bayón señaló que la compañía trabaja actualmente en las posibilidades de inversión en Colombia, aunque evitó anticipar fechas concretas para eventuales proyectos. Los detalles, explicó, se conocerán a medida que avancen los planes. Por ahora, la prioridad de Geopark está puesta en completar la transición del bloque Baré en Venezuela y comenzar la reactivación de cientos de pozos en la Faja del Orinoco, con la meta de aumentar sustancialmente su producción petrolera antes de 2030.