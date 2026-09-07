Lotería de Cundinamarca, resultados del último sorteo hoy lunes 7 de septiembre de 2026

La Lotería de Cundinamarca realizó este lunes 7 de septiembre de 2026 su sorteo número 4819. El premio mayor fue para el número XXXX de la serie XXX, por lo que quienes tengan un billete con esta combinación deberán verificar cuidadosamente sus datos para determinar si resultaron ganadores.

Resultados de los premios secos de la Lotería de Cundinamarca

Además del premio mayor, el sorteo entregó diferentes premios secos, entre ellos la Balsa Millonaria, el Tunjo de Oro, la Guaca Secreta y los Tesoros.

Los jugadores deben conservar y revisar su billete original, comprobando que coincidan tanto las cuatro cifras del número como la serie. Esta verificación permite establecer si el billete corresponde a alguno de los premios entregados en el sorteo.

¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

La Lotería de Cundinamarca juega todos los lunes a las 10:30 p. m.. Cuando el lunes es festivo, el sorteo se lleva a cabo el martes, también a las 10:30 p. m.



La transmisión puede seguirse a través de los canales oficiales de la entidad, incluida su página de Facebook. Los billetes se pueden comprar mediante distribuidores autorizados y puntos de venta habilitados.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Cundinamarca?

Las personas que resulten ganadoras tienen un plazo máximo de 30 días contados desde la fecha del sorteo para reclamar el premio.

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Para realizar el trámite, es necesario presentar el billete original en buen estado y el documento de identidad correspondiente.

La Lotería de Cundinamarca hace parte de la historia de los juegos de suerte y azar en Colombia. Su primer sorteo se realizó el 16 de febrero de 1819, cuando la entidad funcionaba bajo el nombre de Lotería Popular de Cundinamarca.

Finalmente, los premios de lotería están sujetos a una retención del 17 % sobre el valor nominal del premio, dinero que se descuenta directamente al momento de realizar el pago al ganador.