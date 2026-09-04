Congreso entra en semanas decisivas para definir el presupuesto de 2027

El Congreso entrará desde el próximo lunes en dos semanas decisivas para definir el Presupuesto General de la Nación de 2027, con una agenda que contempla reuniones durante toda la semana para escuchar a ministros y entidades antes de votar el monto.

Después de las dificultades que tuvo esta semana la discusión por la ausencia de varios ministros citados, los ponentes comenzarán el lunes, desde las 3 de la tarde, una serie de reuniones para escuchar las necesidades presupuestales de cada sector.

El representante Ape Cuello, presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, explicó que la agenda será apretada debido a que el 15 de septiembre vence el plazo para que las comisiones económicas voten el monto del Presupuesto.

Gobierno tendrá que ajustar el presupuesto de 2026 por hundimiento de reforma tributaria Foto: Blu Radio

“No podemos aprobar un monto si no escuchamos a todos los sectores del gobierno, sustentar qué es lo que necesitan y dónde le falta. Además, también tendremos que escuchar a los otros órganos que hacen parte del presupuesto nacional, al Registrador, al Procurador, al Contralor, a la Defensora del Pueblo, a los magistrados del Consejo Electoral, etcétera. Y el tiempo sencillamente no nos da”, aseguró.



Ante el poco tiempo disponible, Cuello señaló que quienes sean citados y no asistan no serán escuchados posteriormente.

“La decisión que está tomada es; el que no asista no se escucha y haremos nuestros cálculos de monto de presupuesto y de primera ponencia sin escucharlo, simplemente porque no tenemos el tiempo para estarlos esperando”, agregó Cuello.

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El presidente de la Comisión Tercera aclaró que no se trata de una amenaza ni de una confrontación con el Gobierno y recordó que el Congreso aceptó devolver inicialmente el proyecto para que la nueva administración presentara su propuesta, lo que, según explicó, redujo el tiempo disponible para la discusión.

“Asumimos la inasistencia como el desinterés por el presupuesto de la entidad, no lo podemos asumir de manera distinta. Y repito, el tiempo está apretado porque el Congreso tuvo la voluntad de devolverle el presupuesto a este gobierno, y eso nos hizo perder todo el mes de agosto. Y entendemos las razones, las compartimos y por eso lo hicimos. Ahora necesitamos que el gobierno se ponga en el zapato del Congreso. No tenemos tiempo y necesitamos que asistan y no perdamos un solo día de sesión”, concluyó.

Las reuniones podrán extenderse incluso al viernes y sábado. El objetivo, según Cuello, es volver a convocar a las comisiones económicas el lunes 14 de septiembre para votar el monto del Presupuesto. Después quedará una semana adicional para avanzar en la ponencia de primer debate.