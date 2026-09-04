Gobernadora alerta por emergencia invernal en el Meta: "Tenemos el agua hasta el cuello"

Mientras diversas regiones de América Latina y de Colombia enfrentan intensas sequías, el departamento del Meta vive una realidad completamente opuesta debido a una cruda ola invernal que ha desbordado los principales afluentes de la región, en especial el río Ariari. Esta fuerte creciente ya se ha llevado entre 300 y 400 metros de vías, dejando incomunicados a los municipios de Cubarral, El Dorado y El Castillo.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, describió con crudeza la magnitud de la emergencia: "Desafortunadamente, mientras que en unos departamentos está el calor a tope. Nosotros en el departamento del Meta tenemos el agua hasta el cuello. Aquí desafortunadamente seguimos teniendo problemas con la ola invernal". De acuerdo con la mandataria, los campesinos de la zona aseguran que "hacía más de 100 años no llovía de esa manera", un fenómeno agravado porque la cordillera es geológicamente nueva y genera desprendimientos de masa y sedimentación que alteran el cauce de los ríos.

Cifras críticas y pérdidas en la producción de alimentos

La catástrofe abarca la totalidad del territorio departamental. Cortés confirmó que los 29 municipios del Meta presentan afectaciones, de los cuales 14 ya cuentan con decretos de calamidad pública. El balance general arroja un saldo de 139 veredas golpeadas, 25 puentes y estructuras hidráulicas comprometidas, 8,471 familias afectadas y 2,615 damnificadas. Asimismo, se reportan 951 kilómetros de vías terciarias dañadas.

La preocupación también es económica y de abastecimiento de alimentos. La gobernadora advirtió que "hoy están en peligro 157,664 toneladas de alimentos que no pueden salir de estos municipios que es del Ariari, que es una zona muy productiva del departamento". Además, la interrupción vial pone en serios aprietos financieros a los campesinos y productores de la región, quienes tienen créditos y obligaciones vigentes con el Banco Agrario, comercializadoras y otras entidades bancarias.



Rescates de emergencia y cero pérdidas humanas

Pese a la gravedad de las inundaciones y el aislamiento de varias comunidades, las autoridades reportan un balance positivo en la preservación de vidas humanas. Hasta la fecha, se han llevado a cabo 129 rescates fluviales y terrestres, coordinados de manera de conjunta por los organismos de socorro, la Policía, el Ejército y la Fuerza Aérea.

Cortés destacó el rescate de tres personas en las últimas horas, incluidos dos adultos mayores que habían quedado atrapados por la fuerza del agua: "Desafortunadamente a veces los ríos terminan logrando hacer como el encerramiento de las personas (...) Ya hemos hecho varios rescates, casi siempre terminan nuestros abuelos metidos en situaciones un poco caóticas, pero gracias a Dios hoy en el departamento del Meta no tenemos víctima, no ha habido muertos".

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Coordinación con el Gobierno Nacional y soluciones a largo plazo

Para hacer frente a la crisis, la Gobernación sostuvo mesas técnicas con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), dirigida por el Dr. David Santiago. Tras estos encuentros, se programó un Puesto de Mando Unificado (PMU) con el fin de avanzar junto a los alcaldes en la caracterización de los damnificados y las pérdidas materiales. Posteriormente, se buscará una reunión más amplia con los ministerios de Vivienda y Hacienda para gestionar los recursos necesarios.

Cortés enfatizó que se requieren medidas urgentes y de fondo: "Esperamos nosotros con esa buena sinergia que hay con el gobierno nacional empezar por supuesto a darle a la gente soluciones a corto que son las soluciones de emergencia mediano, cómo logramos con con las con las con la maquinaria y por supuesto horas a larga duración que son las obras de contención".

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La gobernadora explicó que las soluciones definitivas implican detener la erosión en las laderas de la cordillera mediante un trabajo de concientización con los campesinos para evitar cultivos al borde de los ríos y mejorar las prácticas agrícolas en las montañas. Para la contención del afluente, la administración departamental reacomodará recursos de la mano de la de la Nación, recordando que previamente la gobernación había destinado cerca de 19,000 millones de pesos para obras de contención en la zona.

Escuche aquí la entrevista: