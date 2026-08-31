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Blu Radio  / Economía  / Ecopetrol anuncia cambios en dos vicepresidencias desde este 1 de septiembre

Ecopetrol anuncia cambios en dos vicepresidencias desde este 1 de septiembre

Sergio Moreno dejará la Vicepresidencia de Ciencia, Tecnología e Innovación y Diana Acero asumirá como encargada. También se formalizó un nuevo responsable para Energías para la Transición.

Ecopetrol.
Foto: Archivo.
Por: Miguel Cardoza Cadenas
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Actualizado: 31 de ago, 2026

Ecopetrol informó que su Junta Directiva, en sesión extraordinaria realizada este 31 de agosto de 2026, tomó decisiones sobre dos cargos de su equipo directivo.

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Sergio Andrés Moreno Acevedo, vicepresidente corporativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, desempeñó sus funciones hasta este lunes. A partir del 1 de septiembre, Diana Marcela Acero Rojas, actual gerenta de Innovación y Portafolio CT+i, quedará encargada de esta vicepresidencia.

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La empresa agradeció a Moreno por su liderazgo y compromiso durante su gestión y le deseó éxitos en sus nuevos desafíos profesionales.

Por otra parte, Ecopetrol formalizó el encargo de Henryk Manuel Porras Villamil como vicepresidente ejecutivo de Energías para la Transición, a partir de este 31 de agosto.

Imagen de un tanque de almacenamiento de petróleo crudo en la planta de la petrolera colombiana Ecopetrol en Acacias, departamento del Meta, al sur de Bogotá el 10 de febrero de 2023.
Imagen de un tanque de almacenamiento de petróleo crudo en la planta de la petrolera colombiana Ecopetrol en Acacias, departamento del Meta.
Foto: AFP

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Porras Villamil se venía desempeñando como líder de Proyectos de la Gerencia de Proyectos de Energías para la Transición y asumirá el cargo en reemplazo de Ernesto Alfonso Gómez Cabarcas.

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Gómez Cabarcas estuvo encargado temporalmente de esta vicepresidencia hasta el 30 de agosto. Según informó Ecopetrol, posteriormente disfrutará de un periodo de descanso legal y asumirá nuevos desafíos profesionales.

La compañía indicó que informará las respectivas designaciones definitivas de estos cargos, una vez se realicen, según corresponda.

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