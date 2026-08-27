Ecopetrol anuncia cambios en cinco cargos de su alta gerencia

La Junta Directiva de Ecopetrol anunció cambios en cinco posiciones de la alta gerencia de la estatal petrolera. De acuerdo con un comunicado de la empresa, los directivos actuales permanecerán en sus cargos hasta el 30 de agosto y a partir del 31 de agosto, las funciones serán asumidas temporalmente por otros funcionarios de la empresa mientras se realizan las designaciones en propiedad.

Así las cosas, Sandra Lucía Rodríguez Rojas dejará la Vicepresidencia Corporativa de Transformación Territorial y HSE, que será encargada a Miguel Ángel Cortés Angarita.

También finalizarán sus funciones Jaime Andrés García Cuello, en la Vicepresidencia Administrativa y de Servicios; Diana Marcela Jiménez Rodríguez, en la Dirección Corporativa de Relacionamiento Institucional y Comunicaciones; Julián Fernando Lemos Valero, en la Vicepresidencia Corporativa de Estrategia y Nuevos Negocios, y Felipe Trujillo López, en la Vicepresidencia de Refinación y Procesos Industriales.

Los respectivos encargos estarán a cargo de Álvaro Iván Saavedra Barón, Juliana Perdomo Valencia, Adrian Santiago Coral Pantoja y Ana Carolina Ríos Junco.



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Ecopetrol señaló que posteriormente informará las designaciones en propiedad y agradeció a los directivos salientes por su gestión y los resultados alcanzados durante su permanencia en la compañía.