Dólar cerca de $3.200: quiénes ganan y quiénes pierden en Colombia con el peso fuerte

El dólar cerca de los $3.200 está modificando las cuentas de empresas colombianas que tienen negocios con el exterior. Un peso más fuerte frente a la moneda estadounidense no representa necesariamente una buena o mala noticia para todos: sus efectos dependen de cómo cada compañía se relaciona con el dólar.

Uno de los grupos que puede verse más afectado es el de los exportadores colombianos. Empresas que venden productos o servicios en Estados Unidos reciben sus ingresos en dólares y, al convertirlos a pesos, obtienen menos dinero que cuando la tasa de cambio era más alta. Esto puede reducir sus márgenes, especialmente si buena parte de sus costos están en moneda local.

En contraste, las compañías que necesitan importar maquinaria, tecnología, equipos o insumos pueden encontrar un escenario favorable. Un dólar más barato significa que necesitan menos pesos para adquirir productos cuyo precio está denominado en la moneda estadounidense.

También pueden beneficiarse las empresas que están planeando invertir o expandirse en Estados Unidos, pues el fortalecimiento del peso reduce, al menos temporalmente, el costo en pesos de realizar determinadas inversiones o asumir gastos en ese mercado.



Dólares Foto: AFP

“Cuando el peso se fortalece frente al dólar, las empresas tienen la oportunidad de realizar inversiones estratégicas a un menor costo. Es precisamente en estos momentos cuando resulta más eficiente estructurar una cuenta bancaria corporativa en Estados Unidos y construir una plataforma financiera preparada para acompañar el crecimiento internacional del negocio”, explicó Mauricio Sandoval, especialista en Alianzas Estratégicas de Prodezk, firma especializada en acompañar empresas latinoamericanas en sus procesos de expansión hacia Estados Unidos.

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Sin embargo, aprovechar este escenario requiere cautela. La tasa de cambio está expuesta a factores económicos y geopolíticos, por lo que un dólar en niveles bajos no garantiza que se mantenga así durante los próximos meses.

Para las empresas colombianas, el escenario actual plantea una decisión: quienes dependen de exportaciones deben prepararse para un menor ingreso en pesos, mientras que quienes necesitan dólares para importar, invertir o expandirse pueden encontrar una ventana favorable.

Así, un dólar cercano a $3.200 no tiene un único ganador. El impacto dependerá, en buena medida, de quién compra dólares, quién los vende y qué tan expuesta está cada empresa a las fluctuaciones de la tasa de cambio.