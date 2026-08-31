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Blu Radio  / Economía  / Reportan fallas en algunos servicios de Bancolombia este lunes

Reportan fallas en algunos servicios de Bancolombia este lunes

En plena quincena, los usuarios han reportado los inconvenientes que han tenido con la entidad bancaria.

fallas-bancolombia-plataforma.jpg
Fallas en Bancolombia
Foto: Gemini
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

No es su celular, ni su conexión a internet. Bancolombia está presentando fallas este lunes, 31 de agosto, en algunos de sus servicios bancarios.

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Si usted ingresa a la aplicación, no puede realizar cierto tipo de transacciones o tranferencias por PSE. En el momento en el que está a punto de culminar la operación sale un aviso: "Ha ocurrido un error inesperado en la transacción, por favor intenta de nuevo".

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Pero no es lo único, también si usted intenta ver o detallar los movimientos de su cuenta no puede hacerlo, por ahora. En esa opción también se encuentra con un mensaje sobre la falla que presenta la entidad bancaria en este ítem: "Por el momento no podemos mostrar los detalles de los saltos de esta cuenta en la App, consúltalos en la sucursal virtual personas".

bancolombia fallas 31 de agosto.

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