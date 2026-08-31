Reportan fallas en algunos servicios de Bancolombia este lunes

No es su celular, ni su conexión a internet. Bancolombia está presentando fallas este lunes, 31 de agosto, en algunos de sus servicios bancarios.

Si usted ingresa a la aplicación, no puede realizar cierto tipo de transacciones o tranferencias por PSE. En el momento en el que está a punto de culminar la operación sale un aviso: "Ha ocurrido un error inesperado en la transacción, por favor intenta de nuevo".

Pero no es lo único, también si usted intenta ver o detallar los movimientos de su cuenta no puede hacerlo, por ahora. En esa opción también se encuentra con un mensaje sobre la falla que presenta la entidad bancaria en este ítem: "Por el momento no podemos mostrar los detalles de los saltos de esta cuenta en la App, consúltalos en la sucursal virtual personas".