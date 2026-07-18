Bancolombia lanzó nueva herramienta para evitar fraudes con llaves Bre-B

Las transferencias inmediatas dieron un revolcón en la manera como se mueve la plata en el país, permitiendo enviar dinero entre entidades financieras en solo segundos. Esta herramienta, presente en plataformas como Nequi, Daviplata, entre otras, ha permitido que los usuarios administren su plata de forma más rápida.

Sin embargo, el crecimiento de los pagos digitales también ha llevado a que los delincuentes transformen sus estrategias de robo. Ante ello, Bancolombia incorporó una funcionalidad en su aplicación móvil para que los usuarios puedan reportar directamente situaciones sospechosas o posibles estafas relacionadas con sus llaves Bre-B, buscando mitigar los riesgos.

La herramienta promueve la autogestión y el seguimiento de los casos desde el celular, evitando traslados o trámites presenciales. Al reportar movimientos no reconocidos, la aplicación activa de inmediato medidas de protección automática, como el bloqueo de las claves de acceso, para prevenir nuevos riesgos mientras analiza la situación.

Así funciona el reporte de Bancolombia paso a paso

La opción se encuentra en el botón "Seguridad", bajo el nombre "Reportar movimientos" y luego "Movimientos con llaves". El sistema guía al usuario de forma intuitiva mediante el siguiente proceso:



Identificación de la situación: definir si se trata de movimientos no reconocidos o de transferencias realizadas bajo engaño. Validación de datos: confirmar la información de contacto del usuario para asegurar la comunicación. Selección de transacciones: elegir detalladamente los movimientos específicos que se van a reportar. Cuestionario del caso: responder las preguntas sobre lo ocurrido para facilitar el análisis del equipo técnico. Número de radicado: obtener el código de seguimiento para consultar el avance del caso.

Modalidades de estafa más comunes con las llaves Bre-B

Los delincuentes suelen generar sensación de urgencia para llevar a los usuarios a tomar decisiones rápidas y, de esa manera, vaciar sus cuentas. En el ecosistema de Bre-B se han detectado modalidades como mensajes con enlaces falsos, correos fraudulentos, llamadas de falsos funcionarios, archivos maliciosos enviados por chats y ofertas engañosas en redes sociales.

Para reducir los riesgos, se recomienda gestionar las llaves únicamente desde canales oficiales, nunca compartir claves ni códigos de seguridad y verificar siempre el destinatario antes de transferir la plata.

