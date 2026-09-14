Concejo de Cali aprueba alivios tributarios para damnificados por el terremoto

El Concejo de Cali aprobó un paquete de alivios tributarios y no tributarios para las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Las medidas contemplan beneficios para el pago del impuesto predial, descuentos en el ICA para empresarios damnificados y exenciones para predios correspondientes a edificaciones que resultaron seriamente afectadas o colapsaron durante la emergencia.

Además, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, recibió facultades para destinar recursos del presupuesto de la ciudad a la atención de la emergencia y la recuperación de las zonas afectadas. Según explicó el mandatario, los beneficios buscan facilitar la recuperación económica de las familias y empresarios damnificados.

“Primero, todos los caleños tendrán la posibilidad de ponerse al día con el predial de los últimos cinco años con cero intereses si pagan antes del 31 de diciembre del 2026. Segundo para los caleños registrados en el RUD y cuyas viviendas estén como no habitables, este mismo beneficio se extenderá hasta el 31 de diciembre del 2027”, explicó Alejandro Eder.

El alcalde también señaló que los lotes correspondientes a edificios colapsados o gravemente afectados tendrán cero pago del impuesto predial durante los próximos tres años. A esto se suma un beneficio para los empresarios damnificados que estén registrados en el RUD.



“Todos los que estén registrados en el RUD recibirán un descuento en el ICA del 20%. Estas y otras medidas fueron aprobadas hoy por el Concejo de Cali. Aquí seguimos trabajando duro para recuperar a Cali y nosotros no los dejaremos solos”, indicó Eder.

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Con estas medidas, la Administración Distrital busca aliviar las obligaciones tributarias de los damnificados y contribuir a la reactivación económica de los sectores afectados por el terremoto.