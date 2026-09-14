Cuarto sismo sacude al Chocó en pocas horas: fue de magnitud 4.9 y tuvo epicentro en Istmina

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó este lunes, 14 de septiembre, un nuevo sismo de magnitud 4.9 en el departamento del Chocó, en medio de una jornada marcada por varios movimientos telúricos registrados en pocas horas.

De acuerdo con el boletín actualizado de la entidad, el sismo ocurrió a las 4:13 de la tarde, hora local, y tuvo como referencia el municipio de Istmina, Chocó. El epicentro fue localizado a 21 kilómetros de Sipí, mientras que la profundidad estimada fue de 47 kilómetros.

El nuevo movimiento se suma a otros tres sismos registrados previamente durante la tarde en esta misma zona del occidente colombiano. La secuencia ha generado atención especialmente en municipios del Valle del Cauca y otras zonas cercanas.

SGC

¿Dónde fue el epicentro del sismo?

Según el reporte del SGC, las coordenadas del evento fueron 4.51° de latitud y -76.77° de longitud.



El organismo ubicó el evento sísmico en jurisdicción de Istmina, con una distancia de 21 kilómetros respecto de Sipí, uno de los municipios más cercanos al epicentro.

La información corresponde a un boletín actualizado, por lo que el SGC advierte que los datos pueden presentar modificaciones a medida que avance el procesamiento de la información sísmica.



Cuatro sismos en pocas horas

El movimiento de magnitud 4.9 ocurre después de una secuencia de tres sismos reportados durante la tarde en el mismo sector del Chocó. Los primeros movimientos tuvieron magnitudes de 4.9, 4.1 y 4.4, según los reportes divulgados durante la jornada.

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El cuarto evento vuelve a poner la atención sobre la actividad sísmica registrada en esta zona del país, aunque la ocurrencia de varios sismos no permite por sí sola anticipar que vaya a producirse un terremoto de mayor magnitud.



¿Se sintió el temblor en otras ciudades?

Los primeros movimientos de la tarde fueron reportados como sentidos en diferentes sectores del occidente colombiano, incluyendo Cali y municipios del Valle del Cauca, donde algunas personas incluso evacuaron de manera preventiva edificios y oficinas.

Por ahora, el boletín del SGC correspondiente al cuarto sismo se concentra en los parámetros técnicos del evento: magnitud 4.9, epicentro en Istmina, 21 kilómetros de Sipí y 47 kilómetros de profundidad.

Las autoridades y organismos de socorro mantienen el monitoreo de la situación para establecer si se presentan afectaciones.