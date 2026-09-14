¿Por qué se presentaron tantos sismos en Chocó este 14 de septiembre?

El Chocó volvió a registrar una jornada de actividad sísmica este lunes 14 de septiembre, con varios movimientos reportados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) durante el día. La situación generó preocupación entre habitantes del departamento, especialmente después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto.

De acuerdo con la información entregada por la Red Sismológica Nacional, durante la jornada se presentaron seis eventos sísmicos distintos. Los primeros ocurrieron en horas de la mañana: uno de magnitud 3,7 a las 10:01 a. m. y otro de 3,2 a las 12:24 p. m., ambos con referencia en Sipí.

La actividad aumentó durante la tarde. A las 3:04 p. m. se registró un movimiento que inicialmente fue reportado con magnitud 4,0 y posteriormente actualizado a 4,1, con una profundidad de 41 kilómetros y epicentro en Istmina. Cuatro minutos después ocurrió otro de magnitud 4,0. Luego, a las 4:13 p. m., se presentó un sismo de magnitud 4,9 y, finalmente, a las 5:39 p. m., otro de magnitud 4,5.

¿Qué es un enjambre sísmico y por qué ocurre?

El Servicio Geológico Colombiano explicó que estos movimientos hacen parte de la actividad sísmica que se ha observado después del terremoto del 10 de agosto. La entidad ha identificado dos grupos: uno correspondiente a réplicas, con profundidades entre 70 y 120 kilómetros, y otro relacionado con un enjambre sísmico.

La diferencia es importante. Una secuencia de réplicas ocurre después de un evento principal y, generalmente, los movimientos tienden a disminuir con el tiempo. En cambio, un enjambre sísmico no tiene un sismo principal a partir del cual las magnitudes vayan reduciéndose.

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“Un enjambre sísmico es una secuencia de sismos que, a diferencia de las réplicas, no tiene un evento principal”, explicó el SGC.

Por esta razón, dentro de un enjambre pueden presentarse movimientos de diferentes magnitudes durante un periodo que puede extenderse por días, semanas o incluso meses antes de desaparecer.

🗣️ Este 14 de septiembre de 2026, la Red Sismológica Nacional de Colombia del Servicio Geológico Colombiano registró cuatro sismos de magnitud superior a 4, con epicentro en Istmina, Chocó.



📹 Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia del SGC, nos… pic.twitter.com/OQf9OJFmDV — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 14, 2026

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¿Los sismos en Chocó pueden predecirse?

El SGC fue enfático en señalar que los sismos no se pueden predecir. Por ello, la ocurrencia de varios movimientos durante una misma jornada no permite establecer cuándo sucederá el próximo ni determinar si habrá un terremoto de mayor magnitud.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, informó que, hasta el momento, no se habían registrado afectaciones humanas por los movimientos de este lunes. Sin embargo, reconoció que la repetición de los sismos tiene un impacto en la población.

“Esto no obstante afecta la salud mental de la población que no logra terminar de superar pues la situación porque se sigue repitiendo”, señaló.

La recomendación de las autoridades es mantenerse atentos a los canales oficiales y consultar la información del Servicio Geológico Colombiano, entidad encargada de monitorear la actividad sísmica del país y actualizar los reportes cuando sea necesario.

¿Cuántos temblores se han registrado hoy?

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De acuerdo con los reportes suministrados, los eventos sísmicos de este lunes son: