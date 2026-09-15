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La UEFA anunció las sedes para las finales de la Champions League 2028 y 2029

Además de las sedes de finales de la Champions League, la UEFA eligió a su vez al Nacional Arena de Bucarest para acoger la final de la Uefa Europa League 2028.

Estadio Allianz Arena, casa del Bayern Múnich.
Estadio Allianz Arena, casa del Bayern Múnich. Foto @UEFA
Por: EFE
|
Actualizado: 15 de sept, 2026

El Comité Ejecutivo de la UEFA confirmó este martes las sedes de las finales de sus competiciones de clubes de las próximas temporadas, con el Camp Nou como escenario de la Liga de Campeones 2029 y el Allianz Arena, la casa del Bayern Múnich como sede de la temporada que viene en 2028.

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En la reunión celebrada en la ciudad griega de Salónica, el Ejecutivo también decidió que la final de 'Champions' femenina 2027-2028, a la que aspiraba, entre otros, el estadio de San Mamés de Bilbao, será en el Parc Olympic de Lyon (Francia) y que la de la campaña 2028-2029 se juegue en el estadio Nacional de Gales, en Cardiff.

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El casa del Barcelona, aún en redomelación, fue seleccionada a la final de la Liga de Campeones masculina frente al estadio londinense de Wembley, que es el elegido para albergar las dos semifinales y la final de la próxima Eurocopa en 2028, que organizarán de forma conjunta Inglaterra, República de Irlanda, Escocia y Gales.

El Camp Nou ya acogió la final de la competición en 1999, con victoria del Manchester United sobre el Bayern de Múnich (2-1) en una de las definiciones más recordadas de la historia de la competición, y en 1989, aún con la denominación de Copa de Europa, la que disputaron Milan y Steaua de Bucarest (4-0). Para 2029 será el campo con mayor aforo de Europa, con una capacidad de 104.600 espectadores.

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Construido en 1957, el Camp Nou figura en la candidatura del Mundial 2030 que España organizará con Portugal y Marruecos como una de las sedes propuestas por la Federación Española (RFEF) para albergar el partido inaugural y la final.

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El Ejecutivo de la UEFA también confirmó el Allianz Arena, único que había presentado su candidatura, como escenario de la final de la Liga de Campeones 2028, un año después de que el estadio Metropolitano de Madrid acoja la de la presente temporada el 5 de junio de 2027.

Además de las sedes de finales de la 'Champions' masculina y femenina, la UEFA eligió a su vez al Nacional Arena de Bucarest para acoger la final de la Liga Europa 2028 y al Estadio Nacional de Serbia en Belgrado para la de 2029.

La final de la Liga Conferencia 2028 será en Turín, en el Juventus Stadium, y la de 2029 en Budapest, en el Puskas Arena.

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La próxima edición de la Supercopa en 2027 se jugará en el Joahn Cruyff Arena de Amsterdam y la de 2028 en el Astana Arena.

La final de la Liga de Campeones de fútbol sala se celebrará en Suiza, en el Biena Arena.

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