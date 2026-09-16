Geely fabricará en la región el carro más vendido de China: inversión de casi USD 400 millones

La gigante china Geely invertirá cerca de USD 400 millones para fabricar carros en Brasil, y que comenzará con el EX5 EM-i Super Hybrid y posteriormente incorporará el EX2 eléctrico, el carro más auto más vendido en el gigante asiático y cuya producción está prevista para diciembre de 2026.

La operación se realizará en el complejo industrial Ayrton Senna, ubicado en São José dos Pinhais, en el estado de Paraná, una instalación que será adaptada para trabajar con la arquitectura GEA de Geely, plataforma que permite fabricar vehículos con motores de combustión, sistemas híbridos y propulsión completamente eléctrica.

¿Qué carros fabricará Geely en Brasil?

El primer modelo que saldrá de las líneas brasileñas será el Geely EX5 EM-i, un SUV híbrido enchufable que llegará al mercado antes de finalizar este año. Con este vehículo, la compañía comenzará a utilizar localmente una infraestructura preparada para producir diferentes tipos de sistemas de propulsión.

El siguiente paso será el EX2, un carro completamente eléctrico (además de ser el más vendido en China y a nivel mundial en su segmento) cuya fabricación está programada para comenzar en diciembre de 2026, y que amplía el alcance del proyecto hacia vehículos de cero emisiones, con lo que convierte a Brasil en una pieza importante para la expansión regional de Geely.



La estrategia no contempla únicamente el ensamblaje de los modelos actuales. La compañía señaló que la inversión también permitirá establecer una base de producción para vehículos eléctricos de próxima generación.

Geely EX2 es uno de los 3 carros con los que llegó la marca a Colombia Foto: Geely

¿Por qué Geely escogió Brasil para producir sus carros?

La producción local forma parte de la alianza entre Geely y Renault, creada en noviembre de 2025 para acelerar la presencia de ambas compañías en Brasil y ampliar la oferta de vehículos de bajas y cero emisiones.

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Como parte de ese acuerdo, Geely adquirió una participación de 26,4 % en Renault do Brasil. La operación permitió establecer una estructura conjunta para aprovechar la infraestructura industrial que Renault ya tiene en el país.

El complejo Ayrton Senna, donde se realizará la producción, cuenta con alrededor de 5.000 empleados y dos plantas de fabricación. Ahora será modernizado para incorporar las tecnologías y procesos asociados con la arquitectura GEA.

Fábrica Ayrton Senna en Brasil Foto: Renault Press

¿Qué tamaño tiene Geely en el mercado mundial?

La inversión brasileña llega mientras Geely amplía rápidamente sus operaciones internacionales. Geely Auto Group, con sede en Hangzhou y perteneciente a Zhejiang Geely Holding, cerró 2025 con 3.024.567 vehículos vendidos, un crecimiento de 39 % frente al año anterior.

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De ese total, 1.687.767 unidades correspondieron a vehículos de nuevas energías, categoría que aumentó 90 % en comparación con 2024.

El grupo desarrolla vehículos bajo marcas como Geely, Lynk & Co, Volvo y Zeekr, además de mantener actividades de investigación, desarrollo y fabricación en China, Europa y otros mercados internacionales.

La compañía ha concentrado parte de su expansión en tecnologías de electrificación, vehículos híbridos y eléctricos, conectividad y sistemas de conducción asistida.