¿Por qué los carros eléctricos tienen una sola marcha? La curiosa razón de su caja de cambios

Los carros eléctricos tienen una sola marcha porque sus motores pueden entregar torque desde velocidades de giro muy bajas y funcionar en un rango mucho más amplio, algo que elimina buena parte de la necesidad de utilizar varias relaciones como ocurre en los vehículos de gasolina o diésel.

Por eso, al acelerar un eléctrico, normalmente no se sienten los tradicionales cambios de una caja automática. El motor aumenta o reduce sus revoluciones de manera continua mientras el vehículo gana o pierde velocidad, entregando una respuesta mucho más uniforme.

¿Por qué un motor eléctrico puede funcionar con una sola marcha?

La diferencia está en el funcionamiento de cada tipo de motor, pues uno de combustión tiene un rango relativamente limitado en el que puede entregar su potencia y torque de manera útil. La transmisión debe entonces utilizar diferentes relaciones para mantenerlo dentro de esa zona mientras el carro pasa de estar detenido a circular a velocidades de carretera.

El motor eléctrico tiene un margen de funcionamiento mucho más amplio. Además, puede producir una cantidad importante de torque desde muy bajas revoluciones.



Eso resulta especialmente útil al momento de arrancar, precisamente cuando un motor de gasolina necesita que la transmisión seleccione una relación adecuada para poner el vehículo en movimiento.

En un eléctrico, el motor puede encargarse de variar directamente su velocidad de giro conforme aumenta la velocidad del carro, sin tener que pasar por una sucesión de relaciones.

Motores eléctricos Foto: AFP

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¿Cómo funciona la caja de un carro eléctrico?

Aunque se habla de una “sola marcha”, el sistema no consiste simplemente en conectar el motor con las ruedas.

Los motores eléctricos pueden girar mucho más rápido que las ruedas, por lo que el vehículo utiliza una relación de reducción fija que disminuye la velocidad de giro que llega a las ruedas y, al mismo tiempo, multiplica el torque disponible para mover el carro.

Al no necesitar diferentes relaciones que se seleccionen durante la conducción, este sistema también permite una transmisión mecánicamente más sencilla que una caja convencional de múltiples velocidades.

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El resultado es una entrega de potencia continua: no hay que esperar a que el motor alcance determinadas revoluciones para realizar un cambio y tampoco se producen las interrupciones de potencia asociadas a esos cambios.

¿Por qué los carros de gasolina pueden tener hasta 10 marchas?

En los vehículos de combustión, incorporar más relaciones permite aprovechar mejor el rango de funcionamiento del motor.

Una caja con ocho, nueve o 10 velocidades puede mantener el motor en una zona más conveniente mientras cambian las condiciones de conducción. La transmisión selecciona distintas relaciones dependiendo de si el carro está arrancando, acelerando o circulando a velocidades elevadas.

El eléctrico no enfrenta esa misma necesidad en la mayoría de los casos. Su motor puede modificar su régimen de giro en un rango mucho mayor y entregar torque desde velocidades muy bajas.

Por eso, tener una sola relación resulta suficiente para cubrir desde el arranque hasta la circulación a alta velocidad.

Aunque la caja de cambios mecánica es fuerte en aspectos como eficiencia de combustible, es débil frente a la automática en otros. Foto: Unsplash

¿Todos los carros eléctricos tienen una sola marcha?

No. Aunque es la configuración más habitual, existen eléctricos que utilizan transmisiones de dos velocidades.

Entre ellos están el Porsche Taycan y el Audi e-tron GT, cuyos ejes traseros emplean dos relaciones: una favorece la aceleración y la otra está orientada al funcionamiento a velocidades más altas.

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El más reciente Mercedes-Benz CLA basado en la plataforma MMA también utiliza una transmisión de dos velocidades.