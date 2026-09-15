Tesla presentará su tan esperado carro deportivo eléctrico en esta fecha: casi 9 años de espera

Casi nueve años después de haberlo mostrado por primera vez, Tesla finalmente tiene fecha para presentar su esperado Roadster eléctrico. El deportivo de segunda generación será revelado el 1 de octubre de 2026 en Waco, Texas, aunque su presentación no significa que vaya a comenzar inmediatamente su producción.

El Roadster fue mostrado originalmente en 2017 y desde entonces ha acumulado varios retrasos. Ahora, Tesla confirmó un evento para presentar oficialmente el modelo, al que fueron invitados propietarios que realizaron reservas del deportivo.

New Tesla Roadster Unveil 10.01 https://t.co/9J3YPT25fm — Elon Musk (@elonmusk) September 13, 2026

¿Qué tan rápido será el nuevo Tesla Roadster?

El desempeño sigue siendo uno de los principales argumentos del deportivo. Tesla ha anunciado una aceleración de 0 a 100 km/h en menos de dos segundos y una velocidad máxima superior a 250 mph, unos 402 km/h.

Pero hay una cifra todavía más extrema asociada al proyecto. Elon Musk ha asegurado que una eventual versión equipada con propulsores podría hacer el 0-100 en aproximadamente 1,1 segundos, con una fuerza de lanzamiento cercana a 2,75 g.



Ese sistema está relacionado con una de las ideas más particulares que Musk ha mencionado para el Roadster: incorporar propulsores inspirados en tecnología espacial de SpaceX.

Por ahora, Tesla no ha confirmado que esta tecnología vaya a hacer parte de la demostración de octubre.

Tesla Roadster Foto: Tesla

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¿Cuánto costará el deportivo eléctrico?

El precio anunciado para el Roadster también lo ubica en el territorio de los deportivos de alto desempeño. La versión estándar está prevista desde aproximadamente 200.000 dólares, mientras que la Founders Series tendría un precio cercano a los 250.000 dólares.

Tesla no ha anunciado cambios en esos valores ni nuevas versiones relacionadas con la presentación.

La compañía, por ahora, tampoco ha revelado si el evento traerá modificaciones frente a las especificaciones que había prometido desde la presentación inicial del vehículo.

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¿Por qué Tesla se demoró casi nueve años con el Roadster?

El deportivo fue presentado en un evento de Tesla en 2017, cuando la compañía planteó un modelo capaz de superar ampliamente las prestaciones de los deportivos convencionales. Sin embargo, el proyecto fue retrasándose y la producción nunca llegó a comenzar.

La nueva presentación ocurre después de que Tesla publicara recientemente mensajes relacionados con el lanzamiento y de que Musk confirmara públicamente la fecha.

El evento se realizará en Waco, una ciudad ubicada aproximadamente a 90 minutos de Austin y de las instalaciones de SpaceX en McGregor. La elección del lugar volvió a alimentar las especulaciones sobre los propulsores, especialmente después de que el material promocional mostrara cuatro estelas luminosas detrás del vehículo.

Sin embargo, esa imagen no confirma por sí sola que el Roadster vaya a utilizar propulsores.

Tesla Roadster Foto: Tesla

¿Cuándo empezaría a fabricarse el Tesla Roadster?

Vale aclarar que la presentación de octubre no equivale al inicio de producción. Los comentarios más recientes de Tesla apuntan a que la fabricación del deportivo podría comenzar en 2027 o 2028, con Texas como lugar previsto para su producción.