Las 3 vías en Bogotá donde más imponen fotomultas en 2026: han recaudado $7.920 millones

Tres cámaras de fotodetección concentran buena parte del recaudo generado en Bogotá durante 2026: las ubicadas en la avenida NQS con calle 22A, en ambos sentidos, y en la avenida calle 80 con carrera 114. En conjunto, estos puntos han recaudado cerca de $7.920 millones.

El dato fue presentado durante un debate de control político sobre las llamadas "cámaras salvavidas", liderado por el concejal Marco Acosta, quien cuestionó los resultados del sistema y pidió establecer si estos dispositivos están generando cambios verificables en la seguridad vial.

Los tres puntos forman parte de los lugares donde se concentra el mayor recaudo. Al ampliar la mirada a los diez sitios con mayores ingresos durante 2026, la cifra asciende a aproximadamente $15.038 millones.

La verificación de multas de tránsito en Colombia por internet es una herramienta valiosa. Foto: Movilidad Bogotá

¿Cuánto dinero han generado las cámaras de fotomultas en Bogotá?

El recaudo acumulado también muestra el tamaño que ha alcanzado el sistema. De acuerdo con la información presentada por la Secretaría Distrital de Movilidad, entre 2022 y abril de 2026 las cámaras habían generado aproximadamente $760.647 millones.



A esto se suman valores de imposición que, según la información expuesta durante el debate, superan el billón de pesos.

En cuanto al número de sanciones, entre 2022 y 2025 las cámaras produjeron 2.184.809 comparendos, un promedio cercano a 1.500 diarios durante ese periodo.

Las cámaras de fotomultas deben estár debidamente señalizadas. Foto: Movilidad Bogotá

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¿Cuál es la infracción que más dinero genera con las fotomultas?

El exceso de velocidad concentra la mayor parte del dinero obtenido mediante estos dispositivos. La infracción C29, correspondiente a exceder la velocidad máxima permitida, representó entre 88,6 % y 93,4 % del recaudo anual generado por las cámaras entre 2022 y 2025.

El concejal Marco Acosta calificó esta concentración como un “monocultivo de la infracción” y planteó que el indicador debe analizarse junto con los resultados de seguridad vial.

La discusión parte de una pregunta concreta: si la mayoría de las sanciones y del dinero recaudado están relacionados con una misma conducta, ¿qué cambios se han producido en los puntos donde fueron instaladas las cámaras?

La alta velocidad es uno de los principales riesgos de accidentes de tránsito Foto: Movilidad de Bogotá

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¿Qué ha pasado con los siniestros viales en Bogotá?

Los datos presentados durante el debate muestran que entre 2022 y 2025 Bogotá registró:



2.207 siniestros con personas fallecidas.

48.208 siniestros con personas lesionadas.

Por esta razón, Acosta pidió que cada cámara de fotomultas tenga una línea base que permita comparar las condiciones existentes antes y después de su instalación. Entre los indicadores planteados están los siniestros, fallecidos, lesionados, velocidades y otras conductas de riesgo.

La intención es determinar los resultados de cada dispositivo más allá del número de placas detectadas o de comparendos impuestos.

La Secretaría Distrital de Movilidad anunció la instalación de 18 nuevas cámaras en nueve puntos de Bogotá. Según las estimaciones de la entidad, estos dispositivos contribuirían a evitar cerca de 50 muertes y 900 personas lesionadas durante los próximos cuatro años.

