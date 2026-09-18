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Blu Radio  / Mundo  / Mujer de 78 años chocó contra seis carros mientras intentaba estacionarse: quedó en video

Mujer de 78 años chocó contra seis carros mientras intentaba estacionarse: quedó en video

La mujer se encontraba intentando estacionar su vehículo de color rojo cuando, al parecer, perdió el control de la maniobra y terminó chocando inicialmente contra un poste.

mujer mayor chocó varios carros en un parquedaero.jpg
Mujer chocó varios carros en un parqueadero.
Fotos: captura de video en X.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de sept, 2026

Una maniobra que parecía ser un simple intento de estacionamiento terminó convirtiéndose en una insólita cadena de choques en Polonia, pues un vehículo colisionó a varios carros mientras se encontraba en un parqueadero.

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El hecho quedó registrado en video y ocurrió en la localidad de Zakrzcin, en el sur del país. Las autoridades buscan establecer qué provocó que el automóvil comenzara a desplazarse de manera repentina y sin control.

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Mujer chocó contra seis carros mientras intentaba estacionarse

Según informaron medios locales, una mujer de 78 años de edad se encontraba intentando estacionar su vehículo de color rojo, cuando perdió el control de la maniobra y terminó chocando inicialmente contra un poste.

Después de esta primera colisión, el automóvil comenzó a desplazarse hacia atrás e impactó uno tras otro contra varios vehículos que estaban estacionados en el lugar.

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En total, la conductora terminó chocando contra seis carros, la escena fue captada por una persona que se encontraba en una vivienda o edificio cercano. Lo ocurrido fue comparado por los internautas como una partida de bolos, debido a la sucesión de impactos.

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Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas. Según medios locales, la Policía investiga las circunstancias del incidente y, particularmente, por qué el vehículo dio marcha atrás de forma repentina.

En el lugar también se encontraban varias personas en unas carpas, quienes reaccionaron tras escuchar el primer choque y luego los demás.

Con la información disponible, no se ha establecido públicamente si se trató de un problema mecánico, de salud, un error durante la maniobra u otra circunstancia.

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