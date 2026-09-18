Padres demandan guardería tras descubrir en video que profesora hacía pelear a los niños

Lo que inicialmente fue informado a unos padres como una pelea entre dos niños terminó convirtiéndose en una situación mucho más grave. Al revisar las cámaras de seguridad de la guardería, la familia descubrió que su hijo de cuatro años habría sido golpeado por otro menor siguiendo las instrucciones de una profesora que estaba a cargo de los niños.

El hecho ocurrió el pasado 27 de abril y, de acuerdo con una demanda presentada el 4 de septiembre, la docente habría promovido una dinámica similar a la conocida como “Club de la pelea”, involucrando a menores de edad.

Los padres del niño decidieron acudir a la justicia y demandaron a la guardería por más de un millón de dólares, al considerar que el establecimiento no garantizó la seguridad de su hijo mientras permanecía bajo su cuidado.

Padres revisaron las cámaras de seguridad

Según los documentos de la demanda, obtenidos por Fox Dallas, cuando los padres llegaron al lugar después de conocer lo ocurrido, recibieron inicialmente la explicación de que se había tratado de una pelea entre los dos menores.



Sin embargo, la versión cambió cuando solicitaron acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad. En las imágenes, según lo señalado en la demanda, los padres observaron que su hijo estaba siendo golpeado por otro niño bajo las instrucciones de una de las maestras suplentes.

El descubrimiento causó indignación en la familia, que aseguró que nunca imaginó que su hijo pudiera estar expuesto a una situación de este tipo mientras se encontraba en la guardería.

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“Nada me preparó para ver a mi hijo ser maltratado y atacado por otro niño por orden de una maestra”, expresó uno de los padres afectados, según consta en la información relacionada con el caso.

El padre también manifestó el impacto que tuvo para la familia descubrir las imágenes y no haber podido intervenir en ese momento.

Se me partió el corazón porque no pude estar allí para proteger a mi hijo, mientras estaba al cuidado de una guardería en la que confiaba agregó

Demanda supera el millón de dólares

La acción judicial fue presentada conjuntamente por los padres del menor el 4 de septiembre. En ella, la familia responsabiliza a la institución por lo ocurrido y reclama una indemnización superior al millón de dólares.

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El caso pone nuevamente la atención sobre las responsabilidades de los centros encargados del cuidado de niños pequeños y sobre los mecanismos de supervisión que deben existir durante las actividades de los menores.

Por ahora, los detalles conocidos corresponden a las acusaciones incluidas en la demanda presentada por los padres. La investigación y el proceso judicial deberán determinar las responsabilidades que puedan existir alrededor de lo ocurrido y establecer qué medidas fueron tomadas por la guardería frente al comportamiento de la docente.