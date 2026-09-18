Macabro hallazgo en casa de un productor de cine para adultos: hallan cenizas y pistas de crímenes

La Policía de Filadelfia, en Estados Unidos, avanza en la investigación tras el hallazgo de más de un millón de imágenes y videos decomisados en una vivienda de Chew Avenue. En el material audiovisual recuperado, las autoridades identificaron registros de mujeres lesionadas, inconscientes y presuntamente sin vida.

El caso involucra a siete mujeres reportadas como desaparecidas. La hipótesis de las autoridades apunta a que cinco de ellas habrían fallecido, aunque hasta el momento no se han hallado sus restos.

Los archivos estaban almacenados en la residencia de Eugene Horsch, de 44 años, quien habitaba la propiedad junto a su padre, Raymond Horsch, un fotógrafo y productor de material explícito para adultos fallecido en 2025 a los 82 años.

¿Qué encontraron las autoridades en la casa de Filadelfia?

El 25 de junio, detectives de homicidios, agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y un equipo antiexplosivos ejecutaron una nueva orden de registro en la propiedad.

Durante la inspección, los peritos hallaron recipientes con una sustancia aceitosa que permanece bajo análisis de laboratorio. Asimismo, incautaron dispositivos digitales con el material audiovisual, grabado en su mayoría dentro del domicilio.

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Según NBC News, Frank Vanore, subcomisionado de la Policía de Filadelfia, informó que los investigadores han analizado cerca del 30 % del material e identificado a 58 personas que figuran en las grabaciones.

De ese grupo, las autoridades han localizado a 41 personas: 16 de ellas se rehusaron a rendir declaración o mostraron resistencia, mientras los detectives avanzan en los interrogatorios a las 25 restantes.

Macabro hallazgo en EE.UU. NamUs; Facebook

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Entre las personas identificadas en los archivos constan Blair Tonzelli, Amy McHale, Maribel Fresses, Gabrielle Amarando y Nicole Fusaro.



Amy McHale: Desaparecida en junio de 2016, estuvo casada con Raymond Horsch. Según sus familiares, fue vista por última vez en esa vivienda.



Desaparecida en junio de 2016, estuvo casada con Raymond Horsch. Según sus familiares, fue vista por última vez en esa vivienda. Maribel Fresses y Gabrielle Amarando: Aparecen en los registros en circunstancias que aún son objeto de peritaje. Fresses está desaparecida desde 2018 y Amarando desde 2012.



Aparecen en los registros en circunstancias que aún son objeto de peritaje. Fresses está desaparecida desde 2018 y Amarando desde 2012. Nicole Fusaro: Las autoridades hallaron imágenes en las que aparece sin ropa junto a Raymond Horsch y amarrada a una cama con esposas. En el registro se evidencia consumo de drogas y transacciones de dinero.

Según detalló Vanore, en uno de los videos Horsch presiona el cuello de la mujer con una brida hasta que pierde el conocimiento. La policía analiza el material para determinar el desenlace de la escena y si la víctima falleció en el lugar.

¿Qué se sabe de las mujeres desaparecidas en el caso Horsch?

Las autoridades sostienen que cinco de las siete mujeres desaparecidas habrían muerto, aunque no se han localizado cadáveres en la vivienda ni se han formulado cargos por homicidio relacionados con estos hechos.

Además de las siete mujeres desaparecidas, los analistas identificaron en los archivos a otras 10 personas que fallecieron posteriormente por sobredosis documentadas. De acuerdo con el subcomisionado Vanore, esos decesos ocurrieron tiempo después y en otros puntos de Filadelfia, no en el inmueble inspeccionado.

La Policía continúa con la revisión técnica de los cientos de miles de fotos y videos pendientes, de aceurdo con Fox 29. Además, los peritos analizan los compuestos químicos hallados en la propiedad para determinar si se emplearon en la eliminación de restos humanos.

Las autoridades prevén regresar a la vivienda con una nueva orden de registro en el transcurso de este mes. Mientras tanto, la evidencia digital y física continúa bajo análisis para esclarecer lo ocurrido con las víctimas y establecer la relación entre los casos y los archivos incautados.