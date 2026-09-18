Oro almacenado en el Banco de Inglaterra regresará a Delcy Rodríguez

El acuerdo contempla mover 31 toneladas de oro valoradas en unos 4.000 millones de dólares, aunque su uso estaría sujeto a restricciones y supervisión.

El Gobierno de Venezuela y la oposición están cerca de alcanzar un acuerdo para trasladar a Estados Unidos las reservas de oro venezolano que permanecen almacenadas en el Banco de Inglaterra, según informó el Financial Times.

De acuerdo con el diario británico, se trata de unas 31 toneladas de oro valoradas en aproximadamente 4.000 millones de dólares. El acuerdo en discusión contempla trasladar las reservas desde Londres hasta la Reserva Federal de Nueva York.

Según cuatro personas conocedoras de las negociaciones citadas por el Financial Times, el Gobierno interino de Delcy Rodríguez obtendría el control legal sobre el oro, pero no tendría autorización para vender inmediatamente las reservas.

La propuesta contempla que el metal pueda utilizarse como garantía para conseguir financiación. Parte de esos recursos podría destinarse a gastos gubernamentales, incluida la reconstrucción tras los terremotos registrados en junio.



¿Delcy Rodríguez se quedará con el oro venezolano?

Los términos conocidos hasta ahora no plantean que Delcy Rodríguez pueda disponer libremente de las reservas. El Financial Times señala que el Gobierno interino tendría el control legal del oro, pero existirían restricciones sobre su utilización. Además, sectores de la oposición que participan en las negociaciones han exigido mecanismos de supervisión para evitar un uso no autorizado de las reservas.

Una figura de la oposición involucrada en las conversaciones, citada por el periódico, aseguró que el oro será trasladado a Estados Unidos, pero que Rodríguez no tendrá acceso directo a las reservas y que estas permanecerán bajo supervisión y restricciones.

Un conflicto que lleva siete años

El oro venezolano almacenado en el Banco de Inglaterra está en medio de una disputa legal desde 2019. Ese año, Estados Unidos, Reino Unido y otros gobiernos reconocieron a Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional, como presidente legítimo de Venezuela.

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A partir de entonces, la oposición reclamó el control de las reservas del Banco Central de Venezuela depositadas en las bóvedas del Banco de Inglaterra. El conflicto llegó incluso hasta la Corte Suprema del Reino Unido.

Ahora, las conversaciones entre el Gobierno interino y la oposición, respaldadas por Estados Unidos, buscan resolver el acceso a las reservas y establecer las condiciones bajo las cuales podrían utilizarse. El Gobierno y la oposición ya habían anunciado que estaban trabajando para desbloquear el acceso a las 31 toneladas de oro almacenadas en Reino Unido.

Banco de Inglaterra todavía necesita una orden judicial

El traslado del oro no es automático. El Banco de Inglaterra ha advertido que no puede actuar sobre las reservas hasta que exista una nueva orden de un tribunal británico que establezca quién tiene autoridad legal sobre la cuenta. "La Bank no está en posición de actuar sobre instrucciones" hasta recibir una nueva orden judicial que determine quién tiene autoridad legal, explicó un portavoz de la entidad, según el Financial Times.

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Por esa razón, aunque las partes estarían próximas a un acuerdo, todavía deben resolverse varios aspectos técnicos y jurídicos. Las fuentes citadas por el periódico señalaron que el proceso para cerrar esos detalles podría tomar algún tiempo.

El oro podría servir como garantía para obtener financiación

Uno de los elementos centrales de la propuesta es que las reservas no sean vendidas inmediatamente, sino que puedan respaldar operaciones de financiación.

Según el reporte del Financial Times, el oro podría utilizarse como garantía para que el Gobierno consiga préstamos destinados a financiar diferentes gastos, incluida la reconstrucción después de los terremotos de junio. El eventual traslado a Nueva York sería además uno de los primeros resultados concretos del proceso de negociación respaldado por Estados Unidos entre el Gobierno interino y la oposición venezolana.