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Investigan extraña muerte de una colombiana en un apartamento de Ciudad de México; esto se sabe

Las indagatorias de la Fiscalía indican que la víctima y una amiga, también de nacionalidad colombiana, se hospedaban en el edificio desde el pasado 9 de septiembre.

Crimen, asesinato
Crimen, asesinato
Foto: AFP, referencia
Por: Javier Segura
|
Actualizado: 17 de sept, 2026

Una joven colombiana, identificada como Nataly Osma Pinilla, de 29 años, fue hallada sin vida en un apartamento que alquilaba por la plataforma Airbnb en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

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De acuerdo con los primeros reportes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y datos difundidos por el periodista Carlos Jiménez, la mujer no presentaba lesiones visibles y sus pertenencias permanecían completas en el inmueble.

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Las indagatorias de la Fiscalía indican que la víctima y una amiga, también de nacionalidad colombiana, se hospedaban en el edificio desde el pasado 9 de septiembre.

La noche del martes 15 de septiembre, ambas salieron a un restaurante cercano a la zona donde consumieron comida japonesa. Según las primeras pesquisas del organismo judicial, las dos mujeres manifestaron malestar físico al punto de vomitar.

Durante la mañana del miércoles 16 de septiembre, su acompañante notó que Nataly no reaccionaba y solicitó auxilio a través de la línea de emergencias 911.

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Al arribar al lugar de los hechos, los paramédicos confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales y hallaron su cuerpo sobre una cama con rastros de vómito alrededor.

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En el marco de las investigaciones para reconstruir las últimas horas de la joven, las autoridades revisan el material de las cámaras de seguridad del sector.

En las grabaciones del sistema de vigilancia se observa la llegada de la mujer al inmueble, así como la presencia previa de dos hombres ubicados de manera sospechosa frente a la entrada del edificio y la posterior llegada de un tercer individuo a la escena.

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