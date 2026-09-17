Geopark, a un paso de ampliar sus actividades de fracking en Vaca Muerta, Argentina

Geopark está a punto de tener una nueva operación de fracking en la región petrolera conocida como 'Vaca Muerta', en Argentina.

La petrolera obtuvo el mayor puntaje provisional por su oferta económica para la explotación del área Corralera Noreste, dentro de la licitación que adelanta la estatal Gas y Petróleo del Neuquén para entregar nuevas áreas de exploración durante este año.

Según la información compartida por Geopark, aún es necesario que finalice la etapa de análisis integral de los informes de evaluación y se requiere una votación en el directorio de la estatal argentina antes de que se pueda firmar el contrato.

Si todo sale como está previsto, Geopark sumará la operación de Corralera Noreste a los dos bloques petroleros que compró en los últimos meses en esa región: Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste.



El éxito de Geopark se suma al anuncio de un acuerdo con el Gobierno interino de Venezuela para entrar a operar el bloque Bare durante los próximos 25 años, una transacción con la que Geopark ya esperaba triplicar el tamaño de la compañía y su producción en los próximos años.

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Actualmente, Geopark y el Grupo Gilinski están en una negociación que puede terminar con los Gilinski controlando el 56,3 % de la compañía.