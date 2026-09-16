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Blu Radio  / Mundo  / En video: empleada de pizzería es captada en un insólito gesto mientras preparaba un pedido

En video: empleada de pizzería es captada en un insólito gesto mientras preparaba un pedido

La grabación llamó la atención porque, antes de dividir la pizza en las porciones habituales, la trabajadora separó una parte de la pizza de una maenra particular.

trabajadora en pizzería.jpg
Trabajadora en pizzería.
Foto: captura de video, tomado de X.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de sept, 2026

Una escena registrada por una cámara de seguridad dentro de una pizzería generó todo tipo de reacciones en redes sociales. Un video mostró a una empleada haciendo un procedimiento poco habitual al momento de cortar una pizza que acababa de salir del horno.

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La grabación llamó especialmente la atención porque, antes de dividir la pizza en las porciones habituales, la trabajadora separó una parte de la pizza que posteriormente terminó consumiendo.

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El particular método que quedó registrado en video

En las imágenes se observa cómo la empleada toma una pizza recién preparada y comienza a cortarla sobre una bandeja. En lugar de dividirla directamente en varias porciones, primero hizo dos cortes rectos y paralelos.

Con estas incisiones consigue retirar una franja estrecha de la pizza, mientras que las dos partes más grandes permanecen sobre la bandeja. Después, vuelve a unirlas y continúa cortando el alimento de la manera convencional.

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A simple vista, el resultado final parece una pizza cortada con normalidad, por lo que el procedimiento podría pasar desapercibido para quien recibiera el producto.

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Sin embargo, la cámara continúa registrando la escena y muestra qué ocurrió con la porción que había sido retirada.

La trabajadora toma la franja de pizza que separó al comienzo y se la come antes de continuar con sus labores. El momento fue difundido posteriormente en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la práctica de la empleada y lo ocurrido dentro del establecimiento.

Entre las reacciones aparecen comentarios relacionados con la responsabilidad del empleador frente a las actuaciones de sus trabajadores, mientras que otros usuarios hicieron referencia a las propinas que suelen dejar los clientes.

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El video se convirtió así en motivo de discusión entre los internautas, principalmente por tratarse de una acción que, de acuerdo con lo registrado por la cámara, habría ocurrido mientras la empleada preparaba un pedido destinado a los clientes.

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