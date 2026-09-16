Revelan cómo murió el empresario que fue hallado sin vida junto a su esposa en un jacuzzi

Unas vacaciones familiares terminaron en tragedia después de que un matrimonio fuera encontrado sin vida dentro del jacuzzi de la vivienda donde se hospedaba.

El hallazgo generó una investigación de las autoridades para determinar qué había ocurrido, pues en un primer momento no estaba claro cómo se produjo la muerte de la pareja.

Las víctimas fueron identificadas como Patrick Tobin, de 48 años, y su esposa, Thomasina, de 51 años, quienes se encontraban de vacaciones en Valencia, España, junto a sus dos hijos adolescentes. Fueron precisamente los menores quienes habrían encontrado a sus padres dentro del jacuzzi y posteriormente alertaron a los responsables de la villa.

Al lugar llegaron integrantes de la Guardia Civil, incluida la unidad de Homicidios, para establecer las circunstancias del fallecimiento. Sin embargo, las primeras diligencias no encontraron señales de violencia ni indicios que apuntaran a la participación de terceras personas.



Foto: Redes sociales

Con el avance de la investigación, el caso quedó en manos de la Policía Judicial de la Benemérita de Almussafes. Los resultados preliminares de las autopsias permitieron establecer una hipótesis relacionada con una falla en el sistema de hidromasaje.

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Según las pesquisas, Patrick habría quedado atrapado bajo el agua debido a la fuerza de aspiración de uno de los conductos del jacuzzi. La presión habría sido suficiente para impedir que pudiera liberarse por sus propios medios.

La situación habría desencadenado otro intento de rescate. Thomasina habría tratado de ayudar a su esposo, pero terminó también atrapada en el jacuzzi. Las autopsias señalan que ambos sufrieron un paro cardíaco fatal.

De esta manera, la principal hipótesis de las autoridades es que se produjo una cadena accidental de acontecimientos que terminó con la muerte de la pareja. La investigación descartó como principal línea la posibilidad de un homicidio, debido a la ausencia de evidencias que involucraran a otra persona.

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¿Quién era el empresario?

Patrick Tobin tenía una trayectoria profesional relacionada con el sector tecnológico. El hombre se desempeñaba como director general adjunto de las oficinas de HCLTech en Londres, una compañía india especializada en software, tecnología digital, ingeniería, computación en la nube y productos de inteligencia artificial.

Según medios irlandeses, Tobin trabajaba en la empresa desde 2013 y llegó al cargo de director general adjunto en noviembre de 2021.

Por su parte, Thomasina pertenecía a una conocida familia de Castleblayney, en el condado de Monaghan. La mujer tenía vínculos con el mundo de la cultura y el deporte y era hija de Tommy McArdle, dramaturgo, actor y productor reconocido en Irlanda por su trabajo en televisión y teatro.

La noticia también generó reacciones en el entorno laboral de Tobin. Una portavoz de HCLTech en Londres expresó al Irish Mirror el pesar de la compañía por la muerte de la pareja.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del Sr. Tobin y su esposa. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y compañeros en estos momentos difíciles”, señaló la empresa.

Mientras las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer todos los detalles, los resultados conocidos hasta ahora apuntan a que la muerte del matrimonio estaría relacionada con una falla en el jacuzzi y el posterior atrapamiento bajo el agua, sin evidencias de un hecho criminal.