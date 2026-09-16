Joven se salva de milagro tras ser embestida por una volqueta: el conductor no la vio

El hecho ocurrió en el noreste de Filadelfia, Estados Unidos, donde una adolescente protagonizó un accidente con un camión de carga mientras cruzaba una calle.

Una cámara de seguridad registró parte de la escena. En las imágenes se observa a la joven atravesando la vía mientras aparentemente prestaba atención a su teléfono celular. En ese momento, el vehículo de carga avanza por la calle.

La situación quedó registrada en video y permitió conocer cómo ocurrió el accidente, mientras varias personas que estaban en el lugar reaccionaron ante lo sucedido.

¿Cómo ocurrió el accidente con la volqueta?

De acuerdo con el material audiovisual y los testimonios entregados después del hecho a medios locales, la volqueta avanzó cuando el semáforo cambió a verde y terminó embistiendo a la adolescente, quien quedó debajo de la carrocería.

La reacción de los testigos fue inmediata. Varias personas comenzaron a gritarle al conductor de la volqueta para que detuviera el vehículo al darse cuenta de que la menor había quedado atrapada.

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Uno de los testigos relató que se acercó para intentar que el conductor frenara y así poder ayudar a sacar a la joven que había quedado debajo del camión.

La escena generó momentos de desesperación entre quienes presenciaron el accidente, debido a la posición en la que quedó la adolescente debajo del vehículo de carga.

¿Cómo logró salir la adolescente?

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Los testigos que se encontraban en el lugar participaron en el rescate de la menor después de que el camión se detuviera. Uno de ellos describió que la cabeza de la joven quedó muy cerca de una de las ruedas y que parte de su cabello terminó debajo de esta.

Pese a la gravedad de la situación y a la posición en la que quedó atrapada, la adolescente logró salir con vida del accidente.

El testimonio de uno de los presentes calificó lo ocurrido como algo impresionante debido a la cercanía de la menor con la rueda del vehículo. Finalmente, según la información suministrada sobre el caso, la joven por suerte solo sufrió algunos rasguños después de ser arrollada.