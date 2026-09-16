EEUU descalifica a Colombia en lucha antidrogas, pero mantiene asistencia financiera: Kevin Whitaker

El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió su evaluación anual sobre el cumplimiento y la efectividad de los países en la lucha contra el narcotráfico. Tras el anuncio, el exembajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, analizó el alcance de esta medida, sus causas y las implicaciones para la relación entre ambas naciones.

Una decisión retrospectiva con trasfondo político

Al ser consultado sobre el dictamen del gobierno estadounidense, Whitaker calificó la determinación como "predecible y sorprendente a la misma vez". El exdiplomático explicó que la decisión responde a una evaluación con carácter retrospectivo sobre la gestión del periodo anterior: "Es referente a lo que había pasado en los otros 12 meses. Más que nada fue lo del gobierno Petro, que fue decepcionante en este".

A pesar de ser un resultado previsible en términos de métricas, Whitaker manifestó su sorpresa debido al peso político de la medida en el marco de la alianza bilateral: "Siempre hay un factor muy grande político en eso y Colombia obviamente es un amigo aliado de los Estados Unidos... una desertificación manda un señal político también y esa parte me sorprendió".

Asimismo, consideró que la administración de Donald Trump podría haber optado por otorgar una certificación condicionada.



Retos de la nueva administración y la política transaccional de EEUU

De cara a la gestión del nuevo gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, Whitaker enfatizó la urgencia de atender el crecimiento de los cultivos ilícitos en el país: "Hay más coca que nunca en Colombia, más coca que antes de que iniciamos con Plan Colombia".

Para revertir esta medida en el futuro, el exembajador señaló la importancia de retomar las capacidades operativas de la fuerza pública: "Atacar las redes transnacionales también es una tarea con que las fuerzas públicas en Colombia tienen mucha experiencia y van a tener que aplicarse de nuevo como en el pasado". Agregó que este llamado de Washington servirá como "una motivación más" para el nuevo gobierno.

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Además, Whitaker describió el enfoque pragmático que rige actualmente en la Casa Blanca: "Estados Unidos... es un país ahora que me parece que es muy transaccional y su lema es no hay almuerzo gratis, no se va a dar el beneficio, entre comillas, de la certificación antes de que cumpla".

Continuidad de los fondos de asistencia financiera

A pesar del impacto diplomático de la descertificación y el condicionamiento, Whitaker dio tranquilidad respecto al flujo de recursos de cooperación hacia Colombia. El exembajador aclaró que la ayuda económica y los programas bilaterales no sufrirán interrupciones prácticas: "Los fondos de asistencia van a continuar fluviendo y eso tal vez es lo más importante. Estaremos al lado de Colombia como en el pasado". En ese sentido, concluyó que la medida "no va a afectar, solamente a la declaración y su impacto político... pero en práctico el dinero va a seguir fluyendo".

Escuche aquí la entrevista: