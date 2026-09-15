El presidente De La Espriella ordenó traslado de presos en Buenaventura y Quindío

El presidente Abelardo De La Espriella estuvo en Buenaventura hablando sobre las medidas implementadas por el Gobierno para atender la emergencia tras el terremoto. Sin embargo, el mandatario también se refirió a la seguridad en la zona y ordenó el traslado de privados de la libertad que estarían delinquiendo desde las cárceles.

“Acabo de dar la instrucción al director del INPEC de que mueva los 120 bandidos que tienen azotada la región. Los voy a trasladar de cárcel. Unos tipos que siguen siendo jefes desde la cárcel, bien motiladitos, uniforme naranja, bien amarraditos, y me los voy a llevar a unas cárceles en donde no entre la señal ni de la Santa Cruz”, dijo desde Buenaventura De La Espriella.

Horas antes, el mandatario publicó los videos del operativo realizado en Quindío, donde fueron trasladados algunos cabecillas de diferentes bandas por las mismas razones.

“Para neutralizar cualquier intento de delinquir desde las prisiones y siguiendo mi instrucción, las autoridades hicieron efectivo el traslado de varios privados de la libertad desde centros de reclusión del Quindío hacia establecimientos penitenciarios de máxima seguridad en distintas zonas del territorio nacional”, señaló De La Espriella.

