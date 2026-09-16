La lluvia ocultó el peligro: abuela y nieta cayeron en un hueco y desaparecieron bajo el agua

Una caminata por una vía completamente inundada terminó en un momento de angustia para una abuela y su nieta en India. Ambas avanzaban por una zona donde el agua cubría buena parte del pavimento cuando, de manera inesperada, desaparecieron ante la mirada de varias personas.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad y las imágenes posteriormente fueron compartidas en redes sociales, donde llamaron la atención por la forma repentina en la que las dos mujeres cayeron al agua.

Así fue como abuela y nieta cayeron en una zanja

El incidente ocurrió en Padra, en el distrito de Vadodara, estado de Gujarat, cerca del cruce de Jaspur, también conocido como Jashpur Road, de acuerdo con información publicada el 14 de septiembre por un medio regional.



Según ese reporte, en el sector se adelantaban trabajos para instalar una nueva línea de drenaje. Una excavación hecha sobre la vía habría quedado sin el debido relleno o protección y, tras las lluvias, terminó completamente cubierta por agua.

Esta situación hizo que el desnivel fuera prácticamente imposible de identificar para quienes transitaban por el lugar. En las imágenes se observa a la abuela y a su nieta caminando por el tramo inundado hasta que, en cuestión de segundos, ambas cayeron dentro de la excavación.

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Personas que se encontraban en los alrededores reaccionaron rápidamente al darse cuenta de lo sucedido. Comerciantes y habitantes de la zona se acercaron para ayudarlas y lograron sacarlas del hueco.

A pesar de lo ocurrido, ambas salieron sin lesiones graves con la ayuda de los comerciantes y personas que se encontraban muy cerca del lugar.

Terrifying moments in Vadodara! 🚨 A mother & daughter vanished underwater after stepping into a hidden, rain-filled pothole on Jashpur Road, Padra. Thanks to alert locals, they were pulled out safely just in time. #Vadodara #PotholeDeathTrap pic.twitter.com/2z9e2jnuPa — Raita Meter (@raitameter) September 14, 2026

El accidente se produjo en medio de un periodo de precipitaciones intensas en Gujarat. El Departamento Meteorológico de India había emitido alertas por lluvias fuertes y tormentas en diferentes zonas del estado.

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La acumulación de agua también generó dificultades en distintas vías, con reportes de encharcamientos, vehículos varados y problemas de movilidad.