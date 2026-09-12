Tren embistió a un taxi en México y destrozó su parte frontal: conductor sobrevivió de milagro

Los cruces ferroviarios pueden convertirse en puntos de alto riesgo cuando los conductores no advierten a tiempo la llegada de un tren o intentan atravesar las vías sin tener la certeza de que es seguro hacerlo. La enorme diferencia de tamaño y peso entre una locomotora y un vehículo hace que cualquier choque pueda tener consecuencias graves.

Una cámara de seguridad grabó uno de estos aparatosos accidentes en el este de México, donde un taxi fue impactado por un tren mientras se encontraba en un cruce vehicular.

Tren embiste a un taxi en México

El hecho ocurrió en el cruce vehicular de Tejería, en el este del país. Las imágenes captadas por la cámara de seguridad muestran el momento en que la maquinaria ferroviaria embistió al vehículo de transporte.



En el video se ve que el conductor avanza a una velocidad media en dirección al cruce, sin percatarse de que viene el tren. Al llegar a las vías, es donde se da cuenta de que el tren está en curso, por lo que frena.

Sin embargo, la parte delantera del vehículo quedó invadiendo el espacio por el que pasa el tren, lo que causó que este impactara el carro de forma diagonal, empujándolo con fuerza hacia el lado izquierdo y destrozando la parte delantera por completo.

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La fuerza del impacto provocó graves daños en la parte frontal del taxi, que quedó completamente destrozada tras el choque. Pese a la magnitud del accidente, el conductor logró sobrevivir.

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, el hombre recibió atención médica debido a lesiones menores. Además, sufrió una fuerte crisis nerviosa después de experimentar el aparatoso percance.

El registro de la cámara permite dimensionar la fuerza con la que el tren impactó al automóvil, además del riesgo que corrió el conductor al atravesar una vía ferroviaria sin las debidas precauciones. Este fue el momento exacto del choque:

🚅 🇲🇽 Tren embiste a un taxi en el este de México



📹 Una cámara de seguridad registró el momento exacto en que la maquinaria impactó con fuerza a la unidad de transporte, esto en el cruce vehicular de Tejería (este). A pesar de la gravedad del choque, que dejó la parte frontal… pic.twitter.com/lTQ2A7jwPh — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) September 11, 2026

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