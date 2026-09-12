Pez robótico, indistinguible de uno real, fue presentado en una exposición en China

La tecnología ha avanzado a tal velocidad que ya no solo permite crear máquinas capaces de hacer tareas complejas, sino también desarrollar dispositivos que buscan reproducir con gran precisión los movimientos de los seres vivos.

Ahora, esa evolución llegó al mundo acuático con un robot que consigue imitar la apariencia y la forma de nadar de un pez hasta el punto de resultar difícil diferenciarlo de uno real.

Así es el pez robótico presentado en China

Un robot biomecánico con forma de paiche, un pez de agua dulce tropical, fue presentado durante la exposición Feria Internacional de Comercio de Servicios de China 2026 (CIFTIS, por sus siglas en inglés), en China.



El dispositivo usa una tecnología de modelado de movimiento fluido, diseñada para reproducir la manera en que se desplaza un pez en el agua. Gracias a este sistema, el robot puede hacer movimientos suaves y continuos mientras avanza, imitando el estilo de natación de un ejemplar vivo.

Uno de los aspectos que más llama la atención es precisamente la naturalidad de sus movimientos. A diferencia de algunos robots acuáticos cuyos desplazamientos pueden parecer mecánicos, este modelo busca reproducir la dinámica de un pez real, haciendo que su movimiento sea tan fluido que, a simple vista, puede resultar casi imposible distinguirlo de un animal vivo.

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En un video difundido en redes, un hombre tiene en la mano el pez y luego de unos segundos lo deja caer al estanque donde comienza a nadar como un pez real.

La presentación del dispositivo muestra la combinación entre robótica y tecnologías de simulación del movimiento, con máquinas que ya no solo buscan cumplir una función determinada, sino también reproducir de manera cada vez más precisa los comportamientos de la naturaleza.