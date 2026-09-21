Dueños de Chevrolet no solo fabrican carros: también están desarrollando componentes para misiles

La empresa detrás de Chevrolet está llevando parte de su capacidad industrial de los carros al sector de defensa de Estados Unidos. General Motors, a través de su división GM Defense, entregó a Lockheed Martin componentes considerados críticos para los interceptores PAC-3 MSE, utilizados por el sistema de defensa aérea Patriot.

El acuerdo muestra cómo la experiencia de un fabricante automotor en producción a gran escala puede terminar aplicada a equipos militares. GM Defense asegura que aprovechó sus capacidades de fabricación de precisión para producir y entregar las piezas a Lockheed Martin en un plazo mucho menor al habitual.

¿Para qué misiles fabricó componentes General Motors?

Los componentes entregados están destinados a los PAC-3 MSE, interceptores que forman parte del sistema Patriot del Ejército de Estados Unidos.

General Motors es uno de los fabricantes más grandes del mundo. Foto: AFP

El Patriot es un sistema de defensa tierra-aire diseñado para enfrentar diferentes amenazas aéreas. De acuerdo con la información suministrada, puede interceptar aviones, helicópteros y misiles balísticos y de crucero de alta velocidad, con un alcance de hasta 60 kilómetros y capacidad de actuación a alturas de hasta 20 kilómetros.



GM Defense señaló que su participación busca aportar capacidad industrial al programa de defensa, mientras que Lockheed Martin destacó especialmente la velocidad con la que fueron fabricadas y entregadas las piezas.

Según la compañía aeroespacial, se trata de componentes cuya producción tradicionalmente puede tardar meses o incluso años.

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¿Por qué General Motors está fabricando piezas para la industria militar?

La incursión de GM en este sector se apoya en una idea que las compañías presentan como una ventaja de la industria automotriz: utilizar cadenas de producción, conocimientos de ingeniería y capacidad para fabricar grandes volúmenes en programas de defensa.

General Motors / Foto: El Espectador

Stephen duMont, presidente y director ejecutivo de GM Defense, señaló que la colaboración con Lockheed Martin permite aprovechar la experiencia de GM en precisión y fabricación a gran escala.

Lockheed Martin, por su parte, sostuvo que este tipo de alianzas entre empresas comerciales y fabricantes de defensa pueden contribuir a ampliar la capacidad industrial estadounidense.

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La relación no se limitaría a los componentes ya entregados. Según The Wall Street Journal, GM también mantiene conversaciones con Lockheed Martin para suministrar piezas destinadas a otros misiles.

¿Qué otros misiles quiere fabricar Estados Unidos?

La expansión de la producción forma parte de un esfuerzo más amplio de la industria estadounidense para aumentar su capacidad de fabricación de municiones.

Lockheed Martin informó que está invirtiendo entre US$8.000 millones y US$9.000 millones para ampliar esa capacidad mediante nuevas instalaciones y la creación de miles de empleos en más de 20 centros de Estados Unidos.

La compañía también desarrolla el proyecto denominado Arsenal de la Libertad, en colaboración con el Departamento de Guerra estadounidense, para establecer contratos comerciales relacionados con los sistemas PAC-3 MSE, THAAD y PrSM.

Dentro de ese contexto, GM Defense aparece como uno de los fabricantes provenientes del sector comercial que pueden aportar capacidad adicional a las cadenas de producción de defensa.