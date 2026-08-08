Sindicato del Inpec rechaza traslado de 20 internos de alto perfil a la cárcel de Girón

La Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) expresó su rechazo al traslado de 20 internos de alto perfil delictivo al Complejo Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Girón (CPAMS Girón).

El pronunciamiento se conoció en medio del dolor por el asesinato de Efraín Quesada, funcionario del cuerpo de custodia y vigilancia del Inpec, ocurrido este jueves.

Para la UTP, este hecho vuelve a poner sobre la mesa las condiciones de seguridad en las que trabajan los funcionarios penitenciarios.

El sindicato cuestionó que la Dirección General del Inpec, la Dirección Regional Oriente y la dirección del CPAMS Girón hayan dispuesto el ingreso de estos internos de alto perfil sin, según su posición, tener en cuenta las limitaciones humanas, físicas, técnicas y tecnológicas que enfrenta actualmente el establecimiento.



La UTP sostuvo que el traslado de personas privadas de la libertad de alto perfil delictivo no puede analizarse únicamente desde la necesidad de distribuir la población carcelaria, sino que también debe considerar las capacidades reales de cada establecimiento y las condiciones de seguridad de los funcionarios responsables de la custodia.

En su comunicado, la organización sindical expresó nuevamente su preocupación por las decisiones adoptadas por las directivas del Inpec y cuestionó lo que considera un “nulo acompañamiento real del nivel central” frente a las condiciones que enfrenta el personal del CPAMS Girón.

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El sindicato hizo un llamado a las directivas del Inpec y al Gobierno nacional para que revisen la decisión y fortalezcan las condiciones de seguridad antes de realizar nuevos traslados de internos considerados de alta peligrosidad.

La UTP también manifestó su preocupación por la integridad de los funcionarios del cuerpo de custodia y vigilancia y reclamó que las decisiones sobre el traslado de internos tengan en cuenta los riesgos que, según la organización, deben asumir diariamente los trabajadores penitenciarios.

“No queremos más funcionarios del cuerpo de custodia muertos; a nosotros nos duelen y nos afligen”, manifestó la organización sindical en su pronunciamiento.

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El sindicato insistió en que el asesinato de Efraín Quesada vuelve a poner en primer plano la necesidad de fortalecer las condiciones de seguridad del personal penitenciario y pidió a las autoridades revisar las medidas que se están adoptando para el CPAMS Girón.