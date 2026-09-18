Asesinan a trabajador de estación de gasolina durante ataque sicarial en Girón, Santander

Un nuevo hecho de violencia se registró en Girón, Santander. Un trabajador de una estación de servicio fue asesinado con arma de fuego durante la noche del jueves 17 de septiembre, en el kilómetro 6,3 del Anillo Vial.

La víctima fue identificada como Andrey Mora Pérez, de 36 años, quien se desempeñaba como islero en una estación de servicio de gasolina. Según el reporte preliminar de las autoridades, había iniciado su turno cerca de las 9:35 de la noche.

Minutos después, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta negra, sin placa, llegaron al lugar y le dispararon a la víctima. De acuerdo con la información conocida por la Policía, el conductor vestía un buzo negro y el acompañante uno blanco; ambos llevaban cascos negros.

Los sujetos dispararon en repetidas ocasiones contra el trabajador y huyeron del lugar. Mora Pérez recibió impactos de bala en la cabeza y el tórax, quedando sin vida en la estación de servicio.



Asesinan a trabajador de una estación de gasolina en Girón. Hombres armados que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta el establecimiento y le dispararon en varias oportunidades. La Policía adelanta la investigación para establecer los móviles del crimen #MañanasBlu pic.twitter.com/9Ae4YcimPV — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 18, 2026

La Policía Nacional inició la investigación y adelanta la revisión de las cámaras de seguridad del establecimiento, además de otras labores para establecer las circunstancias del homicidio e identificar a los responsables.

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De acuerdo con información preliminar entregada por familiares, la víctima llevaba aproximadamente tres meses trabajando en la estación y tenía algunas deudas. Las autoridades deberán establecer si esta situación tiene alguna relación con el crimen.

Durante está semana tres hombres han sido asesinados en Bucaramanga y Girón. Ninguna captura se ha registrado por estos hechos violentos.