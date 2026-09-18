En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ecopetrol
Ana Lucía González
Convocatoria de Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Asesinan a trabajador de estación de gasolina durante ataque sicarial en Girón, Santander

Asesinan a trabajador de estación de gasolina durante ataque sicarial en Girón, Santander

La Policía inició la investigación y adelanta la revisión de las cámaras de seguridad del establecimiento, además de otras labores para establecer las circunstancias del homicidio.

FOTO CRIMEN GIRÓN - GASOLINA.jpg
FOTO: Crimen en Girón, Santander- suministrada por autoridades
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 18 de sept, 2026

Un nuevo hecho de violencia se registró en Girón, Santander. Un trabajador de una estación de servicio fue asesinado con arma de fuego durante la noche del jueves 17 de septiembre, en el kilómetro 6,3 del Anillo Vial.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La víctima fue identificada como Andrey Mora Pérez, de 36 años, quien se desempeñaba como islero en una estación de servicio de gasolina. Según el reporte preliminar de las autoridades, había iniciado su turno cerca de las 9:35 de la noche.

Últimas noticias

UBPD recuperó 19 cuerpos en cementerio de Necoclí ante avance de la erosión costera
Santanderes

Buscan recuperar diez cuerpos en nueva jornada forense en cementerio de Barrancabermeja

Hermanos Torres muertos en Puerto Wilches.jpg
Santanderes

Hermano de joven baleado murió en accidente cuando acompañaba ambulancia que lo trasladaba

Minutos después, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta negra, sin placa, llegaron al lugar y le dispararon a la víctima. De acuerdo con la información conocida por la Policía, el conductor vestía un buzo negro y el acompañante uno blanco; ambos llevaban cascos negros.

Los sujetos dispararon en repetidas ocasiones contra el trabajador y huyeron del lugar. Mora Pérez recibió impactos de bala en la cabeza y el tórax, quedando sin vida en la estación de servicio.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La Policía Nacional inició la investigación y adelanta la revisión de las cámaras de seguridad del establecimiento, además de otras labores para establecer las circunstancias del homicidio e identificar a los responsables.

Publicidad

De acuerdo con información preliminar entregada por familiares, la víctima llevaba aproximadamente tres meses trabajando en la estación y tenía algunas deudas. Las autoridades deberán establecer si esta situación tiene alguna relación con el crimen.

Durante está semana tres hombres han sido asesinados en Bucaramanga y Girón. Ninguna captura se ha registrado por estos hechos violentos.

Relacionados

Homicidios

Noticias de hoy

Blu Radio

Inseguridad

Girón

Santander

Policía Nacional

Bucaramanga

Publicidad

Publicidad

Publicidad