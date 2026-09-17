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Así fue el rescate de vaca preñada que cayó a una piscina en Bucaramanga

Cinco bomberos participaron en el procedimiento, que se extendió durante varias horas. La vaca, que además se encontraba preñada, pesaba entre 400 y 500 kilos.

FOTO BOMBEROS VACA BUCARAMANGA.jpg
Rescate de vaca preñada que cayó a una piscina
// Bomberos de Bucaramanga
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de sept, 2026

Un inusual operativo de rescate adelantó el Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga para sacar una vaca que cayó a una piscina en una finca de la vereda Angelinos, al norte de la ciudad.

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De acuerdo con el capitán Jorge Peña, el reporte fue recibido por el propietario del predio, quien alertó sobre la situación. Inicialmente, los bomberos pensaron que podrían sacar al animal rápidamente, pero las condiciones del lugar y el peso de la vaca hicieron necesario utilizar equipos especializados.

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“Se utilizó un trípode especializado de rescate, una diferencial de tres toneladas y aparejos para poder efectuar el rescate del semoviente”, explicó Peña.

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Cinco bomberos participaron en el procedimiento, que se extendió durante varias horas. La vaca, que además se encontraba preñada, pesaba entre 400 y 500 kilos y habría permanecido entre tres y cuatro horas dentro de la piscina.

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Según el capitán Peña, no se conoce con precisión cómo ocurrió la caída. La principal hipótesis es que el animal se desplazaba por la finca durante la noche y terminó cayendo accidentalmente al agua.

El rescate también representó un reto para el animal, que salió de la piscina visiblemente estresado. Los bomberos tuvieron que sujetarlo para evitar que escapara y pudiera lastimarse.

El Cuerpo de Bomberos recomendó al propietario llevar la vaca al veterinario para verificar su estado de salud, especialmente porque permaneció durante varias horas dentro del agua y debido a las condiciones que implicó el rescate.

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