Nuevos detalles del cambio de bando de 'Primo Gay' al Clan del Golfo: llegó con hombres y drones

Neider Yesid Uñates López, conocido como alias 'Primo Gay', temido delincuente que estuvo cerca a alias 'Calarcá' y que ahora posa con el uniforme del Clan del Golfo es uno de los objetivos de alto valor que la Gobernación de Antioquia ha pedido abatir o capturar. Ahora, y tras meses de estar perdido de la lupa de las autoridades, se conocieron detalles de su actuar criminal.

Uno de los delincuentes del Clan del Golfo que se entregó al Ejército Nacional en el municipio de Briceño relevó nuevos detalles sobre la operación de alias 'Primo Gay' que completó tres meses de cambiar de bando y encender las confrontaciones en el Norte antioqueño.

El hombre, sometido a la justicia colombiana junto a otras tres personas, detalló que Uñates López llegó desde el Frente 36 de las disidencias con armamento y hombres que rápidamente fueron cobijados por el Clan del Golfo.

"Los manes como que sintieron la presión y todo eso, y los manes decidieron entregarse. Trajeron mucha, muchos materiales de guerra, intendencia. De todo, de todo un poquito trajeron. Trajeron drones bombarderos, cosa que que nos sirvió mucho porque con esos drones ellos nos hacían mucho daño también, ya ya ellos no los tienen en su poder", relató el hombre.



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El sometido ante la Fuerza Pública indicó que, al parecer, la decisión de alias 'Primo Gay' por cambiarse de bando obedeció a las constantes confrontaciones entre los grupos armados, mismos que supuestamente estaban siendo dominados por el Clan del Golfo.

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Además, este hombre señaló que lo que habría hecho el Clan del Golfo es darle una alta suma de dinero a Uñates López y, al parecer, fue enviado a otro lugar para continuar con su actuar delictivo.

"Yo solo sé que ese man le le dieron un puesto de segundo de frente y lo mandaron otro lado, le dieron un poco de plata por esa vaina que entregó, y y cada una de esa gente que ese man trajo, subió de puesto, los colocaron como comandante del pueblo, comandante de escuadra, comandante contra guerrilla", explicó el exintegrante del Clan del Golfo.

Por ahora, será trabajo de las autoridades en el departamento de Antioquia determinar con exactitud en dónde se encuentra alias 'Primo Gay' y cómo se estructuró luego de los movimientos internos tanto las disidencias como el Clan del Golfo.