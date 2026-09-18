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Alerta por alianza de bandas contra traslados de cabecillas a cárceles de máxima seguridad

La Gobernación de Santander anunció el fortalecimiento de los dispositivos de seguridad en Santander, especialmente en el área metropolitana de Bucaramanga.

Cárcel Palogordo en Girón, Santander.
Cárcel Palogordo en Girón, Santander.
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de sept, 2026

La Gobernación de Santander confirmó la existencia de un panfleto en el que, según las autoridades, estructuras criminales anuncian una unión para amenazar y cometer actos delictivos en rechazo a los recientes traslados de algunos de sus integrantes a cárceles de máxima seguridad.

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El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, explicó que en el documento no se identifican de manera explícita las organizaciones que estarían detrás de las amenazas, pero que sus autores aseguran estar actuando de manera conjunta.

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“Dicen que están unidos todos y que es como un consorcio para delinquir, en los que todos están unidos”, señaló el mandatario, quien evitó mencionar los nombres de los cabecillas que habrían sido trasladados, argumentando que podría tener implicaciones dentro de las investigaciones judiciales.

Díaz indicó que el contenido del panfleto estaría relacionado con el traslado de integrantes de organizaciones criminales a establecimientos penitenciarios de máxima seguridad y advirtió que las autoridades deben revisar el alcance de las amenazas.

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Ante esta situación, la Gobernación anunció el fortalecimiento de los dispositivos de seguridad en Santander, especialmente en el área metropolitana de Bucaramanga.

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El mandatario también informó que se convocará un consejo de seguridad con participación de las autoridades nacionales, con el propósito de evaluar la situación y solicitar recursos y capacidades adicionales para reforzar la seguridad en el departamento.

“Tenemos que asegurar a los ciudadanos, reforzar el dispositivo en el departamento de Santander y en el área metropolitana”, afirmó Juvenal Díaz.

La Gobernación señaló que las autoridades locales y regionales mantienen activos sus dispositivos de seguridad, mientras se busca coordinar con el Gobierno Nacional nuevas medidas frente a las amenazas.

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