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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Más de 100 docentes han reportado amenazas en instituciones educativas de Medellín

Más de 100 docentes han reportado amenazas en instituciones educativas de Medellín

Uno de los casos es el de la maestra de artística del colegio donde un adolescente de 17 años protagonizó un tiroteo con un arma de menor letalidad.

Profesor referencia
Blu Radio - AFP
Blu Radio - AFP
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 15 de sept, 2026

Un preocupante panorama registra la capital antioqueña en cuanto a intimidaciones contra los docentes de colegios públicos, que según cifras de la Secretaría de Educación, ya son 105 este año. De los casos, la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), que es uno de los sindicatos de esta población, reporta haber acompañado a 17 instituciones educativas donde el temor viene obstaculizando la labor docente.

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Uno de los casos, que además está revisando el comité de amenazados con el que cuenta esa instancia de la Alcaldía, es el de la docente de artística de la Institución Educativa Gabriel García Márquez, del barrio Villa Lilliam, donde un estudiante de 17 años ingresó armado al plantel e hizo varios disparos que generaron zozobra en la comunidad educativa.

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En medio de las versiones de testigos que señalan que la intención del joven era buscar a la mencionada maestra, esta pidió que su caso se analizara, motivo por el que incluso la Policía Metropolitana le brindó acompañamiento, mientras que es la Fiscalía la encargada de determinar si existe o no el delito de amenaza.

La secretaria de Educación, Carolina Franco, destacó que el Distrito acompaña a estos educadores que han sido objeto de intimidaciones, de hecho como parte de las acciones justamente para el colegio afectado por el tiroteo, en las últimas horas se adelantó una reunión con los 51 docentes.

"Nosotros aceptamos esta presentación ante el comité de amenazados, y este comité lo que hace es evaluar el caso y, pues, obviamente, trasladar la institución educativa por su seguridad. Ya son casos, pues, que se resuelven, obviamente, en la Fiscalía, pues, por ser la entidad competente, pero que, pues, ante todo, obviamente, la tranquilidad de la maestra y de los demás maestros de la institución educativa", manifestó.

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Recordemos que desde este martes comienza el retorno a clases por parte de los 1.100 estudiantes, el cual se realizará por grados y la programación establece que primero regresarán los estudiantes de sexto y séptimo; el miércoles será el turno de octavo y noveno; y el jueves retornarán los alumnos de décimo y undécimo. Para el viernes está prevista una jornada lúdica y deportiva, con el acompañamiento del Inder y de diferentes dependencias del Distrito.

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De momento, las autoridades anunciaron que continuarán las acciones preventivas en las instituciones educativas, entre ellas las denominadas “requisas pedagógicas”, para evitar el ingreso de objetos peligrosos.

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