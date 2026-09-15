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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturan al alcalde de Riosucio y 5 funcionarios por irregularidades en elecciones del 8 de marzo

Capturan al alcalde de Riosucio y 5 funcionarios por irregularidades en elecciones del 8 de marzo

De acuerdo con la Fiscalía, los procedimientos están relacionados con posibles irregularidades detectadas en el desembolso de los recursos destinados a garantizar el transporte y los viáticos de las personas que participaron como jurados y delegados durante la jornada electoral.

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Agente del CTI de la Fiscalía
Foto: Fiscalía General de la Nación
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 15 de sept, 2026

En las últimas horas fueron capturados el alcalde de Riosucio, Chocó, Juan Moreno Mena, y cinco funcionarios de la administración municipal, dentro de una investigación de la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados a cubrir la logística de transporte y viáticos de los jurados y delegados que participaron en la jornada electoral del pasado 8 de marzo.

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Las capturas fueron realizadas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, en Mutatá, Antioquia.

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De acuerdo con la Fiscalía, los procedimientos están relacionados con posibles irregularidades detectadas en los recursos destinados a garantizar el transporte y los viáticos de las personas que participaron como jurados y delegados durante la jornada electoral.

En las próximas horas, un fiscal de la Seccional Chocó, adscrito a la Dirección Especializada contra la Corrupción, presentará al alcalde y a los cinco funcionarios ante un juez de control de garantías. En esa diligencia, el ente investigador les imputará los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento privado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

La captura del alcalde Juan Moreno Mena se suma a un antecedente disciplinario relacionado con su administración. La Procuraduría General de la Nación le formuló cargos por la presunta omisión de sus deberes frente a la atención de la población en condición de detención preventiva en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario.

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De acuerdo con la Procuraduría Regional de Instrucción de Chocó, el mandatario habría omitido su obligación de apropiar y reservar los recursos necesarios y suficientes para la financiación o cofinanciación del establecimiento penitenciario de Apartadó, Villa Inés, El Reposo, y de la estación de Policía de Riosucio.

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Para la Procuraduría, esta actuación podría haber comprometido principios de igualdad, eficiencia y celeridad, al considerar que no se habrían coordinado las actuaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los fines del Estado.

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Fiscalía General de la Nación

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