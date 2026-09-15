Gobernación pide al Ejército unificar bajo la Brigada 14 operación en varias zonas del departamento

Ante el desplazamiento de 19 familias, integrado por 38 personas, desde la vereda Río Valle hacia el casco urbano de Segovia, las autoridades solicitaron al Ministerio de Defensa reorganizar la presencia militar en varias zonas de Antioquia y devolver a la Brigada 14 los municipios que actualmente están bajo jurisdicción de la Brigada 19.

La petición fue planteada tras la salida de las familias, provocada por la presencia permanente de grupos armados ilegales, los señalamientos, las amenazas y las intimidaciones contra la comunidad. La situación se agravó con el asesinato de un comerciante de la zona, identificado como William de Jesús Giraldo.

Según el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, en el departamento existe una distribución fragmentada de responsabilidades entre distintas divisiones y brigadas. Algunos batallones dependen de la Cuarta Brigada, la Brigada 17 y la Brigada 19, mientras que el territorio también recibe la influencia de otras divisiones militares, lo que dificultaría la coordinación y continuidad de las operaciones contra los grupos armados.

"Nosotros ya le pedimos al nuevo ministro de Defensa que nos devuelva esos municipios a la Brigada 14, que es que aquí hay una colcha de retrasos desde el punto de vista militar y policial, de tal manera que lo que estamos pidiendo es que los municipios que pasaron a la Brigada 19 nos lo devuelvan a la Brigada 14", sostuvo.



Las autoridades consideran que la fuerza pública debe responder de manera permanente en el territorio, en lugar de desplazarse de una emergencia a otra entre Segovia, Remedios y los límites con Bolívar.

Martínez concluyó que, además de la unificación de los operativos militares en la zona que ahora enfrenta esta crisis humanitaria, se necesita que el Ministerio de Defensa focalice acciones en las subregiones Nordeste, Norte, Oriente y Suroeste, señaladas como las zonas que concentran más homicidios, desplazamientos e inseguridad.