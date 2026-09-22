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Blu Radio  / Sociedad  / J Balvin dejó mensaje tras separación con Valentina Ferrer: "A veces nos tropezamos"

J Balvin dejó mensaje tras separación con Valentina Ferrer: "A veces nos tropezamos"

El cantante se desahogó con sus fans y dejó un mensaje importante en medio de esta situación, esto luego de dejar un mensaje de cumpleaños para ella en sus redes sociales.

J Balvin y Valentina Ferrer
J Balvin y Valentina Ferrer.
Foto: Captura Ig @jbalvin
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

Crece la polémica en torno a J Balvin, luego de que Valentina Ferrer anunciara su separación del cantante colombiano. La noticia tomó fuerza después de que el artista le dedicara un sentido mensaje en redes sociales por el cumpleaños de la reconocida modelo argentina, a quien agradeció por “hacerlo papá”.

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Tras esa publicación, el paisa volvió a pronunciarse durante su más reciente concierto con un mensaje que algunos de sus seguidores relacionaron con el momento personal que estaría atravesando por la separación. En medio de su presentación, el cantante aseguró que “todos pasan por momentos difíciles” y habló sobre los procesos de duelo y las dificultades de la vida.

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“Aunque a veces nos tropezamos y dejamos de ver dónde va el camino. Así que cada uno de ustedes que esté pasando por un mal momento, recuerde que somos humanos, que estamos en esto. A ustedes, que los considero mi familia también, gracias por estar hoy conmigo. A veces los duelos no serían lo mismo si no estuviéramos cantando y diciendo que los amo”, fueron las palabras de Balvin durante el concierto.

No obstante, es importante señalar que J Balvin suele compartir este tipo de mensajes durante sus presentaciones, en los que habla sobre la sensibilidad, las dificultades personales y la importancia de acompañarse en momentos complejos.

Aun así, debido al contexto que actualmente rodea su relación con Valentina Ferrer, las palabras del artista fueron interpretadas por algunos fanáticos como una posible referencia al proceso personal que estaría viviendo tras la separación.

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“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados. Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”, fueron las palabras de Valentina sobre la separación y, hasta ahora, no ha vuelto a mencionar nada sobre el tema ni si ha tenido algún tipo de comunicación con él.

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