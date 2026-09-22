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Blu Radio  / Sociedad  / ¿Por qué BTS se terminó volviendo un problema para hinchas de Santa Fe?

¿Por qué BTS se terminó volviendo un problema para hinchas de Santa Fe?

Hay polémica en redes sociales por el concierto de BTS y los más críticos por el tema han sido los hinchas de Independiente Santa Fe.

BTS
BTS //
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

El 2 y 3 de octubre serán fechas clave para la industria de los conciertos en Colombia. Por primera vez, BTS, una de las agrupaciones surcoreanas más reconocidas del mundo, se presentará en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, con boletería completamente agotada.

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Sin embargo, a falta de dos semanas para el esperado evento, el concierto ha generado una fuerte polémica en redes sociales, especialmente entre los hinchas de Independiente Santa Fe.

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¿Por qué BTS se volvió un problema para algunos hinchas en Bogotá?

El malestar está relacionado con la final del fútbol femenino colombiano, a la que Santa Fe clasificó para enfrentarse a Deportivo Cali. El problema es que el conjunto capitalino no podrá utilizar El Campín para disputar el partido debido al montaje y las labores posteriores al concierto de BTS.

Sencia, empresa encargada de la administración del estadio, explicó que la programación estaba contemplada con anterioridad.

“En este periodo se realizará el concierto internacional de BTS y, adicionalmente, atendiendo prácticas internacionales y compromisos contractuales, se realizarán las labores de recuperación y mantenimiento profundo de la grama, previstas después de una temporada de alta intensidad. Esta programación fue informada previamente ante la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol”, indicó la entidad.

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Ante esta situación, Santa Fe deberá buscar un escenario alternativo para disputar la final del fútbol femenino. La decisión también ha generado críticas entre algunos hinchas del equipo y seguidores de Millonarios, quienes han cuestionado el manejo y la disponibilidad del escenario deportivo.

BTS
Blu Radio - Foto: AFP.
Foto: AFP.

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¿Dónde jugaría Santa Fe la final?

Con El Campín ocupado por el montaje y las actividades relacionadas con el concierto, Santa Fe trasladaría la final a Tunja, Boyacá, donde buscaría conquistar un nuevo título en el fútbol femenino.

La posibilidad contempla, además, que el ingreso al partido sea gratuito y con aforo limitado, con el objetivo de que los seguidores cardenales puedan acompañar al equipo en este importante compromiso.

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