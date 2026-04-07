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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / ‘Epa Colombia’ no será trasladada a una cárcel a pesar de quejas por mal comportamiento

‘Epa Colombia’ no será trasladada a una cárcel a pesar de quejas por mal comportamiento

La influenciadora condenada a más de 5 años de cárcel por vandalizar una estación de TransMilenio en 2019, solo recibirá un llamado de atención y deberá firmar un acta de compromiso de buen comportamiento

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