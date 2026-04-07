‘Epa Colombia’ no será trasladada a una cárcel a pesar de quejas por mal comportamiento

Daneidy Barrera Rojas, la polémica influenciadora conocida como ‘Epa Colombia’, no será trasladada a la cárcel El Buen Pastor, a pesar de las quejas por supuesto mal comportamiento y lujos indebidos al interior de su centro de reclusión. Este medio confirmó, a través de varias fuentes cercanas al proceso, que solo se le hará un llamado de atención y que, además, tendrá que firmar un acta de compromiso de buen comportamiento.



Los supuestos escándalos y lujos de ‘Epa Colombia’ en la Escuela de Carabineros

La polémica estalló cuando salió a la luz pública un informe en el que se advierten posibles beneficios indebidos relacionados con comodidades, lujos y visitas a Daneidy Barrera Rojas en su sitio especial de reclusión, donde deberá cumplir una pena de cinco años de cárcel, que fue ratificada en enero de 2025 por la Corte Suprema de Justicia tras ese video donde se le ve, con martillo en mano, rompiendo las puertas y lectores de tarjetas de la estación de TransMilenio de Molinos, al sur de Bogotá.

En su momento, el INPEC anunció una serie de acciones para investigar a profundidad los episodios en los que estaría involucrada ‘Epa Colombia’.

El director del INPEC, coronel Daniel Gutiérrez, aseguró en su momento que no podían existir tratamientos diferenciales dentro del sistema penitenciario que vulneren el principio de igualdad entre las personas privadas de la libertad.

En principio, Daneidy Barrera Rojas estuvo recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá y, luego de varios meses, su defensa pidió que, por seguridad, ella fuera enviada a una guarnición.

