Murió reconocida actriz de la televisión colombiana; estuvo en múltiples producciones

La televisión colombiana está de luto tras conocerse la muerte de la reconocida actriz Socorro Ortega, recordada por su participación en algunas de las producciones más destacadas de la televisión nacional durante su época dorada.

La noticia fue confirmada y lamentada públicamente por el actor Víctor Hugo Morant, cercano a Ortega, quien utilizó sus redes sociales para despedir a la actriz.

“Lamento profundamente el fallecimiento de la colega y amiga Socorro Ortega. Descanse en paz. Mis sinceras condolencias a su familia”, escribió Morant.

El mensaje generó tristeza entre sus seguidores y provocó diversas reacciones de figuras y personas vinculadas con la industria audiovisual colombiana, quienes recordaron la trayectoria de la actriz.



Socorro Ortega // Foto: Instagram @victorhugomorant

¿Quién era Socorro Ortega, actriz de la televisión colombiana?

Uno de los personajes más recordados de Socorro Ortega fue la ‘Caleña’, en la serie ‘Don Chinche’, producción emitida entre 1982 y 1989 y creada por Pepe Sánchez y Fernando Gómez.

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La producción se convirtió en una de las más importantes de la televisión colombiana de aquella época y permitió que Ortega ganara reconocimiento entre los espectadores. Su participación en la serie marcó uno de los momentos más destacados de una carrera que posteriormente se extendió a otros proyectos de televisión, teatro y cine.

Ortega también hizo parte de diferentes obras teatrales y producciones cinematográficas colombianas, escenarios en los que demostró su versatilidad para interpretar distintos personajes.

Como parte de su formación artística, la actriz llegó a vivir en Barcelona, España, donde buscó ampliar sus conocimientos y perfeccionar su técnica. A lo largo de su trayectoria enfrentó distintos retos profesionales, pero logró consolidar un lugar dentro de la historia de la actuación en Colombia.

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Su trabajo en televisión, teatro y cine la convirtió en una figura recordada por varias generaciones de espectadores.