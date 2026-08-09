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Ser “sal y luz” del mundo: el llamado del pastor César Castellanos a vivir una fe que transforme

La reflexión invita a los creyentes a asumir una fe coherente, establecer límites, rechazar la indiferencia y convertir sus acciones, palabras y decisiones en un testimonio para otros.

Fe Oración.jpg
Fe
Foto: referencia, ImageFX
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de ago, 2026

En su reflexión dominical, el pastor César Castellanos recordó las palabras de Jesús en Mateo 5 sobre los creyentes como “la sal de la tierra” y “la luz del mundo”, dos imágenes que, según explicó, representan la responsabilidad de quienes profesan la fe cristiana frente a una sociedad que necesita esperanza y transformación. Castellanos señaló que, así como la sal preserva los alimentos y les da sabor, los cristianos están llamados a oponerse a la maldad, aportar esperanza y cuidar sus propias palabras y comportamientos.

Al abordar la imagen de la luz, el pastor sostuvo que el cristiano no debe esconder su fe, sino hacerla visible mediante sus acciones. “Si somos luz, tenemos que discernir cuando hay una obra de la oscuridad y no tener nada que ver con eso”, expresó, tomando como referencia los textos de Efesios y Mateo. Para Castellanos, iluminar no significa condenar o humillar a otros, sino mostrar mediante una vida coherente el contraste entre la oscuridad y una existencia transformada por Dios.

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Finalmente, Castellanos insistió en que ser luz también implica señalar el camino, denunciar aquello que destruye y actuar con sabiduría frente a las situaciones que contradicen los principios de la fe cristiana. Para ello, recordó la enseñanza bíblica de ser “astutos como las serpientes y mansos como las palomas”, haciendo énfasis en la necesidad de actuar sin odio ni calumnia, pero también sin indiferencia.

Escuche la reflexión completa aquí:

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