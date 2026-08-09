Las “preciosas y grandísimas promesas” de Dios: reflexión del pastor César Castellanos

En su reflexión dominical, el pastor César Castellanos invita a comprender a Jesucristo no solamente como un profeta, mártir u hombre de Dios, sino como Dios hecho hombre que entregó su vida en la cruz para liberar al ser humano del pecado y de la opresión. A partir de 2 Pedro 1:3-7, destaca que quienes conocen a Cristo reciben “todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad” y, además, “preciosas y grandísimas promesas”, cuyo propósito es conducirlos a una transformación profunda y a una mayor comunión con Dios.

Uno de los énfasis de la enseñanza es la importancia de orar con fe, convicción y, sobre todo, de manera específica. Castellanos sostiene que las promesas bíblicas permiten al creyente proyectarse más allá de sus circunstancias y superar las limitaciones que muchas veces nacen en la propia mente. “La promesa nos lleva a ser uno con él, nos lleva a participar del mismo ADN de Jesús”, afirma.

Finalmente, la reflexión conduce a una revisión personal de la fe, la obediencia y la relación con Dios. Castellanos recuerda que las promesas no son únicamente respuestas a necesidades materiales, sino instrumentos para transformar el carácter y acercar al creyente a la naturaleza divina.

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