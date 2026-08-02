La fe nace al escuchar la Palabra de Dios: reflexión dominical del pastor César Castellanos

La reflexión dominical del pastor César Castellanos invita a comprender que la fe no nace del esfuerzo humano, sino del encuentro constante con la Palabra de Dios. Basado en Romanos 10:17, enfatiza que "la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios", recordando que solo al abrir el corazón a las Escrituras el espíritu recibe vida y se fortalece. El pastor compartió su propio testimonio de conversión, destacando que fue el contacto continuo con la Biblia lo que preparó el camino para su encuentro personal con Jesucristo.

Otro de los ejes del mensaje fue el poder de la visión espiritual. A través de ejemplos bíblicos como Abraham y del testimonio del pastor David Yonggi Cho, César Castellanos explicó que Dios llama a sus hijos a visualizar sus promesas antes de verlas materializadas. La imaginación guiada por la Palabra conduce a una visualización clara de aquello que Dios quiere hacer, permitiendo "llamar las cosas que no son como si fuesen".

Finalmente, el pastor recordó que el mayor milagro de la fe es recibir una nueva vida en Cristo. Afirmó que quienes aún no han experimentado ese nuevo nacimiento pueden hacerlo mediante una oración sincera, pues la fe da vida al espíritu y permite que Jesús habite en el corazón.

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