El plan B de Dios: reflexión dominical del pastor César Castellanos

En su reflexión dominical, el pastor César Castellanos desarrolló el mensaje "El plan B de Dios", una enseñanza centrada en la restauración de la identidad del ser humano. Basándose en Génesis 1:26-28, explicó que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, con el propósito de reflejar su carácter y vivir en una relación cercana con Él. Sin embargo, el pecado distorsionó esa imagen original, dando paso al temor, la culpa y una percepción equivocada de sí mismos

El pastor ilustró cómo el enemigo busca destruir la identidad de las personas mediante la mentira, la condenación y el desánimo, utilizando ejemplos bíblicos como Adán y Eva, Job y Mefiboset. Según explicó, muchas personas viven condicionadas por el fracaso, el miedo o la culpa, cuando en realidad Dios las sigue viendo con propósito y valor. En ese contexto, afirmó que Jesucristo representa el "plan B de Dios": la respuesta divina para restaurar lo que el pecado dañó y permitir que cada persona recupere su verdadera identidad.

Finalmente, César Castellanos invitó a los oyentes a dejar atrás las etiquetas del pasado y abrazar la esperanza que ofrece Cristo. Recordó que los errores, las pérdidas o los fracasos no definen el destino de una persona, pues Dios siempre tiene una alternativa para levantarla y darle un nuevo comienzo. La reflexión concluyó con una oración de fe, animando a fortalecer la relación con Dios y a caminar con la certeza de que, en Él, siempre existe una oportunidad para empezar de nuevo.

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